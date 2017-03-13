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“BAHÇIVANLIK KURSU” KAYITLARI, 20 MART PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

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“BAHÇIVANLIK KURSU” KAYITLARI, 20 MART PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ “BAHÇIVANLIK KURSU” KAYITLARI, 20 MART PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği bahçıvanlık kursuna başvurular, 20 Mart Pazartesi günü başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca düzenlenen ve uzman personel tarafından her yıl 3 dönem halinde gerçekleştirilen bahçıvanlık kursu, bu yıl tek dönem olarak verilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Bircan, ücretsiz olan kurslara başvuruların 20 Mart Pazartesi günü başlayıp, 24 Mart Cuma günü sona ereceğini belirterek, başvuran ilk 350 kişinin kursa katılacağını, bitiminde de kursiyerlere katılım sertifikası verileceğini söyledi.

10 iş günü olarak tek dönem halinde düzenlenecek kursta ilk ders, 3 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Kursiyerlere 5 gün teorik ve teknik bilgiler verilirken, son 5 gün de Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkez seralar ile Başkent’in prestijli parklarında pratik yapılacak.

Kayıt yaptırmak isteyenlerin, 2 vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın, “Söğütözü Mahallesi 2185 Cadde NO: 6/ Çankaya” adresine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içinde bulunanÇevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın bankolarına bizzat başvurmaları gerekiyor. 

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