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Bakan Sarıeroğlu; AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi için Kahramankazan'a geldi

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Bakan Sarıeroğlu; AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi için Kahramankazan'a geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, FETÖ darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, FETÖ darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a ilişkin, “O gece tüm Kazan halkı canlarını ortaya koyarak, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı kahramanlık destanı yazdılar ve 'kahraman' unvanını da sonuna kadar hak ettiler” dedi. 

AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Emrullah İşler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve çok sayıda delege katıldı.   

Bakan olarak ilk kongre

Bakan Jülide Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Kahramankazan kongresinin bakan olarak katılığı ilk kongre olduğunu söyledi.

Kahramankazan’a övgü

Tarihin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz'a sadece 'darbe girişimi' demenin yetersiz kalacağını belirten Bakan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: 
"Ankara o gece Türkiye'ye sahip çıktı. Ölümü korkuttu, canını, hayatını ortaya koydu. 25 ilçenin 25'i de sokakta vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktılar. Kazan biraz daha farklıydı, bu darbe girişiminin Ankara'daki merkez üssü Kazan'dı. O gece tüm Kazan halkı canlarını ortaya koyarak, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı kahramanlık destanı yazdılar ve 'Kahraman' unvanını da sonuna kadar hak ettiler. Şehit ve gazilerimiz, Aliya İzzetbegoviç'in, 'Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler' sözünün yansımasını yaşattılar."

Sizlerle birlikte başardık

Başkan Ertürk de, Kahramankazan ilçe teşkilatında geçmişten bugüne kadar görev alan tüm dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirterek, “Kahramankazan teşkilatımızda geçmişten bugüne kadar çok değerli emekleri olan, aramızda olan olmayan tüm dava arkadaşlarımızın çabalarıyla, gönüllerden gönüllere giden köprülerin inşasını, kalplerden kalplere giden yolların inşasını sizlerle beraber başardık. Kongremizin hayırlı mübarek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yıldıztepe yeniden seçildi

Kongrede tek aday olan AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, kongre sonece yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

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