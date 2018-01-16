Bakan Sarıeroğlu ve Başkan Ertürk, Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarıeroğlu ve Ertürk, Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası lojistik üssü olan Kahramankazan’daki Ankara Lojistik Üssü ’nü ziyaret etti. Sarıeroğlu ve Ertürk ziyaret kapsamında kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Ertürk ve Sarıeroğlu burada Lojistik Üssü yönetimi ve kamyoncular tarafından oldukça sıcak karşılandı. Kamyoncu esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Sarıeroğlu ve Ertürk, bu sorunların aşılması ve çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bakan Sarıeroğlu burada kamyoncu esnafından gelen öneri ve talepleri dinleyerek notlar aldı. Sarıeroğlu yakın ilgi gösterdiği kamyoncu esnafının sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyaret memnun etti

Lojistik Üssü yönetimi ve kamyoncular, Bakan Sarıeroğlu ve Başkan Ertürk’’ün ziyaretlerinden dolayı duydukları mutluluğu iletti. Kamyoncu esnafı Bakan Sarıeroğlu ve Başkan Ertürk’e kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sözde değil özde destek

Başkan Ertürk de, sürekli yollarda olan ve ekmek parası için sevdiklerinden ayrı kalan kamyoncu esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sayın Bakanımız ile yaptığımız bu ziyaret gerçekten çok önemli. Toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi kamyoncu kardeşlerimize de desteğimiz sözde değil özde. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.