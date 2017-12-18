BAKAN SOYLU’YA KOZMİK ODA SORULARI

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

KOZMİK ODADAKİ BİLGİLER ABD’YE GÖTÜRÜLDÜ MÜ?

Genelkurmay Başkanlığı’nın tüm itirazlarına rağmen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izniyle girilen kozmik odalardaki devletin sırlarının FETÖ’cüler tarafından ABD’ye götürülüp götürülmediğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordum, “Hükümetinizde bu konuyla ilgili pişmanlık var mıdır?”

Başbakan Bülent Arınç’a suikast iddialarıyla başlayan ve devletin en gizli sırlarının bulunduğu kozmik odalar a girilmesiyle devam eden olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazılı soru önergesi verdim, “Devletin bu sırları ABD’ye götürüldü mü?”

ERDOĞAN İZİN VERMİŞTİ

19 Aralık 2009 tarihinde dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddialarıyla başlayan, sonrasında Genelkurmay Başkanlığı’nın 22 kozmik odasına girilip devletin en gizli ve önemli bilgilerinin kopyalanmasıyla devam eden, en sonunda kumpas ve yalan olduğu ortaya çıkan sürece ilişkin önerge verdim, “Genelkurmay Başkanlığı’nın tüm itirazlarına rağmen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen izinle devletin tüm sırları ortaya saçılmıştır. Üzerinden yıllar geçen bu olayla ilgili hala karanlık noktalar vardır ve hükümet bunu halka açıklamak zorundadır. Bu olay diğerlerinde olduğu gibi kandırıldık denilerek geçiştirilecek kadar basit değildir”

SOYLU’YA KOZMİK ODA SORULARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergesinde “ Kozmik oda ya girişle ilgili hükümetin pişmanlığının olup olmadığını da” vurgulayıp şu soruları yönelttim: