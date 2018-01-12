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Bala’daki “Hükümet Caddesi” ismi İbrahim Gürbüz Caddesi” olarak değişti

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Bala’daki “Hükümet Caddesi” ismi İbrahim Gürbüz Caddesi” olarak değişti
ANKARA’IN İLÇESİ BALA’DA BULUNAN HÜKÜMET CADDESİ’NİN İSMİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM GÜRBÜZ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir vefa örneğini daha gösterdi. 2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara’nın Bala ilçesinin eski Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz’ün adı Bala’da bir caddeye verildi.

2004-2016 yılları arasında Bala Belediye Başkanı olarak görev yapan İbrahim Gürbüz’ün hayatını kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar sonrası ilçede bulunan “Hükümet Caddesi”nin adı değiştirildi. 

BÜYÜKŞEHİR MERHUM BELEDİYE BAŞKANINI UNUTMADI

Hazırlanan yeni cadde ismi Büyükşehir ekipleri tarafından yerine takılırken Bala’daki “Hükümet Caddesi” böylece İbrahim Gürbüz Caddesi” olarak resmen değişti.

Tabelanın değiştirilmesi sırasında hazır bulunan Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kaplan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Merhum Başkanımızı görevi başındayken kaybettik. Başkanımızı hiç unutmadık, unutturmayacağız. İsmini hizmet verdiği Balamızda yaşatmak için böyle bir talepte bulunduk. Büyük Şehir Belediye Meclisimiz de talebimizi kırmadı. Bu değişikliği yaptık.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi daha önce de Bala eski Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz’ün adını yaşatmak amacıyla ilçede 3 taziye evi de yaptırmıştı.

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