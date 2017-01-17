BALIK YEDİRMEYİ DEĞİL, BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK

Mutlu Mete Kaçar

Merhaba değerli okurlarım;

Dünyada pek çok ülkenin sorunu olan evsiz insanlar ve sokak çocukları ülkemizin de sorunu haline geldi.Tüm ülkelerde özellikle büyükşehirlerde metro istasyonları, otobüs durakları, metruk binalar,hastane koridorları, bankamatik kabinleri, sokakların korunaklı köşeleri, sundurmalı mekanlarda altlarına boş koli kutularını sererek ve çoğu kez de üstlerine sereceği eski püskü bir battaniye bile olmadan yaşam sürdüren bu insanların, sayısının her geçen gün hızla artığına tanık olmaktayız. Bu insanlar ailevi sorunlar, işsizlik, genellikle ekonomik sıkıntılarya da ruhsal nedenlerden dolayı sokağa düşüyor. Korunmasız nüfus artışıda önemli bir etken. Bu konuda daha fazla kişilerin bilinçlenmesi sağlanmalı, Pek çoğunun nüfus cüzdanı bile yok. Kimisinin hiç olmamış kimisi yıllar önce kaybetmiş. Yani artık bu ülkenin vatandaşı olduklarını kanıtlayan hiç bir resmi belgeleri bile yok. Son sayımlarda hemen hiç birisi defterlere işlenmedi.Peki, kim bu insanlar? Neden sokaklarda yaşıyorlar? Kurtulmak için yaptıkları ya da yapabilecekleri bir şey var mı? Kim onlara yardım elini uzatıp sahip çıkacak? Bizler nasıl yardımcı olabiliriz?

Başta İstanbul olmak, üzere pek çok yerde evsiz insanlar ve sokak çocuklarıyla karşılaşmak mümkün. Kısacası barınacak çatısı olan insanlar evlerine çekildikten sonra şehir tamamıyla onların. Yaz aylarında pek çoğu parklarda, bahçelerde kalıyor sorun olmaktan çıkıyor, fakat kış aylarında özelliklede bu soğuk ve karlı yağmurlu havalarda korunabilmek için kapalı ve korunaklı yerler bulmak zorundalar. Bizler bu dönemlerde özellikle bu vatandaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Evet, belediyelerimiz çok soğuk karlı günlerde bu insanlarımıza kucak açıyor, barınmalarını, yıkanıp temizlenmelerini, karınlarını doyurmalarını, genel sağlık taramalarını sağlıyor, Bizler de toplum olarak örf, adet ve geleneklerimizden dolayı insancıl duygularımız yardımseverliğimiz daha ağır bastığından dolayı azda olsa elimizden geleni ihtiyaç sahiplerine yapmaya çalışıyoruz.Fakat bunlar kalıcı ve kesin çözümler değil.

Bizlerin üzerinde durması gereken en önemli konu; bu insanlarımıza yaşamlarını düzenli sağlıklı ve huzur içinde nasıl sürdürebilecekleri ortamları hazırlayabilmek olmalı…

Yüreğinizden merhamet eksilmesin.

Sevgiyle kalın.