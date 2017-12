Bülent Ertekin

Haftanın iki günü kimseye randevu vermiyor, bir yerede gitmiyorum. İki gün benim, geriye kalan beş günüm eşim, çocuklarımın ve dostlarımın. Ne zaman ne isterlerse gitmeye, gelmeye, göreve hazır ve de nazırım. Çarşamba ve cuma günleri benim için hayatın durduğu an oluyor Neden mi? TRT1'de yayınlanan

DİRİLİŞ ERTUĞRUL, ve

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HAN.

Dizilerin yapımı esnasında senaristinden ve oynayanlarından kısaca emeği geçen herkesten Rabbim (c.c) ebediyen ve daimen razı olsun.

Zira; bize tarihi sevdiren,

tarihi şahsiyetleri bilinmeyenleri ile tanıtan,

geçmiş ile geleceği barıştıran projeler.

Bu projeler hayata geçirilirken;

elbette eksikler olacaktır.

elbette hatalar olacaktır.

elbette birileri rahatsız olacak, hakaretler, küfürler edecektir.

Elbette ve elbette dört dörtlük olmayacaktır. Zira herkesi memnun edemezsiniz. O memnun olmayanlarda bize göre

BİZİM GİBİ GÖRÜNÜP BİZDEN OLMAYANLARDIR diye düşünüyorum.

Bu nedenle biz;

DEDEMLE BENİ,

DEDEMLE EVLADIMI,

DEDEMLE YAŞADIĞIM GURURU,

DEDEMLE YAŞADIĞIM ONURU,

DEDEMLE YAŞADIĞIM COŞKUYU, ve

DEDEMLE DÜNÜ ve BUGÜNÜ barıştıran sevdiren herkesten Rabbim(c.c) razı olsun.

Teşekkürler...

Teşekkürler...

Teşekkürler...

Bu kadar uzun girizgâhtan sonra bizi yada bizim gibi düşünen, tarihi, tarihi film ve dizileri şahsiyetleri seven ve herkesi sevindiren bir haberi paylaşmak isterim.

........



Diriliş’in yapımcı ve senaristi Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizinin ocak ayında yayında olacağını duyurdu.



Diriliş Ertuğrul dizisi devam ederken yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirten Mehmet Bozdağ, "Yaklaşık 2 yıldır gece-gündüz, 'Mehmetçik Kut'ül Amare' projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mehmetçik Kut'ül Amare, nasip olursa ocak ayı içerisinde TRT'de yayında olacak. İzleyicinin bugüne kadar görmediği büyüklükte bir prodüksiyon izleyeceğiz." dedi.



Bir diğer güzel haber de bugünkü internet portallarında çıkan ve aşağıya aldığımız haber.

Gelin bir de ona bakalım.



Kanal D, 2018 yılına damgasını vuracak "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisi için geri sayıma başladı. Fatih Sultan Mehmet'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı iddialı proje, ocak ayında ekranda olacak.

......

Hadi bakalım hayırlısı ile, Milli ve manevi değerler ile harmanlanmış dizi ve filmlerin peşi sıra gelmesi beni, bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.



Artık sırası ile sizlerden ve ekibinizden

SELAHADDİN-İ EYYUBİ'Yİ

EMİR ÇAKA BEY'İ

VEZİR NİZALMÜLK'KÜ

OSMAN GAZİ'Yİ

ORHAN GAZİ'Yİ

YAVUZ SULTAN SELİM'İ

FATİH SULTAN MEHMET'İ

SOKOLLU MEHMET PAŞA'YI

SULTAN VAHİDETTİN'İ

MEHMET AKİF ERSOY'U

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'Yİ

BİNBAŞI TEVFİK PAŞA'YI

ve daha nice şüheda için toprağa düşmüş ismi bilinen ve bilinmeyen kahramanlarında hayatlarını çekin.

ÇEKİN Kİ;

Tarihi SEVELİM,

TARİHİMİZLE ONUR DUYALIM

TARİHİMİZLE GURUR DUYALIM

TARİHİMİZLE ŞEREF DUYALIM

Tarihi şahsiyetleri doğru tanıyalım.

Yapın; yapın ki;

hem bizi sevindirin , hemde tarihe ve tarihi şahsiyetleri karalayan menhus ruhlara

YETER;

SÖZ TARİHİN

SÖZ TARİHÇİLERİN

Deyin, diyelim.

Kimileri

" SANAT, SANAT İÇİNDİR "

Kimileri de

" SANAT, İNANÇ İÇİNDİR " der.

Ben ise her ikiside olsun diyorum.

Hele sanatı önce inandığınız ve kutsal bildiğimiz değerler için yapıyor buna birde sanatınızı ve sanatın son teknoloji harikaları ile harmanlayıp yapıp hazır hale getirip " BUYRUN İZLEYİN" diyorsanız, diyebiliyorsanız.

Ne diyelim, ballı kaymak.

Hadi öyle ise bu

BALLI KAYMAK SANATINIZI VATAN İÇİN İCRA EDİN.

TARİHİ SEVDİRİN...

ECDADI SEVDİRİN...

LÜTFEN!

BİZE

GENÇLİĞE

DEDELERİMİZİ ANLATIN.

Selâm ve dua ile..