Bülent Ertekin

Bizim yaşta olanlar ülkemiz siyasetinde söz sahibi olmuş liderlere verilen isimleri çok iyi bilirler. Bugün o isim yada lâkapla anılanlar Rahmeti Rahmana iltica ettiler. Allah (c.c)hepsine rahmet eylesin.

Bilirsiniz,

Bülent Ecevit, KARAOĞLAN

Alparslan TÜRKEŞ, BAŞBUĞ

Necmettin ERBAKAN, HOCA

Ve tabiiki ki;

Süleyman DEMİREL

ÇOBAN SÜLO

veya

BARAJLAR KRALI...

Yaşınız benim gibi 50 nin üzeri ise ne demek istediğimi gayet iyi anlamışsınızdır.

Evet, BARAJLAR KRALI Rahmetli Süleyman DEMİREL'den bahsediyorum. Rahmetlinin ve demokrat ekibin( Rabbim hepsinden ebediyen razı olsun) çok ama çok büyük hizmetleri olmuştur. Dualarımız, niyazlarımız Rabbim yapılan bu hizmetleri dergâhı izzetinde makbul eylesin. Biz yapılan her hizmete duacıyız. Ülkem için, vatanım için, bu millet için bir çivi dahi çakan herkesten ama herkesten Rabbim(c.c) razı olsun, RABBİM (c.c)

KABİRLERİNİ NURU PAK EYLESİN.

Devlete hizmet bir bayrak yarışıdır ve bu bayrak yarışında zannımca bayrak artık iktidar partisinin ve onun kadrolarında olduğunu düşünüyorum.

Googel amcaya şöyle bir soru sordum. Rahmetli Süleyman DEMİREL, iktidarı döneminde acaba kaç baraj yapmış?

Buna karşılık 15 yıllık AKP döneminde kaç baraj yapılmış?

Gelin istatistiklere bir göz atalım mı?.



Barajlar kralı' olarak bilinen Süleyman Demirel döneminde ülke genelinde yapılan baraj sayısı 40 adet.



Peki 15 yıllık AKP nin iktidarında ne kadar? Birde ona bakalım mı?



Bakan Eroğlu, “15 yıl içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açtığımız 508 baraj, 513 HES, 327 gölet, bin 171 sulama tesisi, 193 içme suyu tesisi, 17 atıksu tesisi ve 4 bin 471 taşkın koruma tesisi ürettik” bilgilerini paylaştı.

Yenişafak 29/12/2017



Maşaallah, maşaallah. Demek ki bayrak yarışı olarak tasvir ettiğim devlete ve millete hizmette, bayrak emin ellerde ve hizmetinde en iyisi ve en âlası yapılıyor. Yapılan barajlar ve göletlerin sayısını görünce inşaallah daha güzelleri, daha verimlileri, daha güçlüleri yapılır; yapılır ki

suya hasret kıraç topraklar suyla hasretini bitirir ve o topraklarda; tarımda, ziraatte tıpkı 70 li yıllarda olduğu gibi kendi kendine yeten bir devlet oluruz. Tarımla uğraşan çiftçi amcalarımız, dayılarımız, abilerimiz nasır tutan elleri para, güneşin 30 / 40 derece altında sıcağın ateşi ile kavrulan yüzleride elde edecekleri ürünler ile inşaallah güler.

Yapılan ve yapılacak olan barajlar ile dışa bağımlı olan enerji sıkıntımız kısmen de olsa giderilmiş olur. İsteriz ve dua ederiz ki inşaallah;

İTHAL EDEN DEĞİL,

İHRAÇ EDEN ÜLKE OLURUZ.

Bugün gelinen noktaya baktığımızda 15 yıllık AKP iktidarının bu zamana kadar ki yapmış olduğu icraatlarında rahmetli Süleyman DEMİREL'in BARAJLAR KRALI unvanı egale edilmiş ve yeni rekor ve/ya rekorlar kırılmıştır.

Ülkemiz, milletimiz bu topraklarda yaşayan herkes için hayırlı olsun. Bizler yapılan her hayırlı işe dua edecek, eksik olan, yapılmayan, yapılamayan, yanlış olan icraatlarında

TENKİT HAKKIMIZI kullanacağız.

Evet; son söz gün itibari ile

BARAJLAR KRALI ünvanı egale edilmiş olup ve yeni rekor/rekorlar ile yeni BARAJLAR KRALI vazifesinin başındadır.

Hizmete devam...

Çalışmaya devam...

ülkenin her yerine,

TERMİK SANTRALLER

HİDROLİK SANTRALLER

NÜKLEER SANTRALLER

Ve

KANALLAR

GÖLETLER

yapmaya devam, devam, devam...

Yapılacak çok iş,

götürülecek daha çok hizmet olduğunu düşünüyorum.

Vatana hizmeti bir aşk; üstelik

KÖRDÜĞÜM GİBİ BİR AŞK

hâline getirenlere SELAM OLSUN.

RABBİM HEPSİNİN YÂR VE YARDIMCISI OLSUN.

BİZ ONLARDAN RAZIYIZ.

RABBİMDE (c.c) İNŞAALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN.



Selâm ve dua ile.