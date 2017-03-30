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BAŞARI ÖRNEĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

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BAŞARI ÖRNEĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın daveti üzerine Keçiören’e gelen “Motivasyon İkizleri” Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşler, LYS(Lisans Yerleştirme Sınavı)’ye hazırlanan öğrencilere motivasyon eğitimi verdiler.

Motivasyon ikizleri, geçmişte “Muhtar bile olamazsın” manşetleri atılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gençlere başarı örneği olarak gösterdiler.

 

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Gelecek Sizinle Gelecek – Hayatını Seç” adlı motivasyon eğitim programına liseli gençlerin yanı sıra, Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrrah da katıldı.

 

BÜYÜK DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENİN

Öğrencileri “Programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diyerek selamlayan Başkan Ak, büyük bir heyecan içerisinde sınavlara hazırlanan gençlere, “Heyecan güzeldir, insanı diri tutar. Kontrol ederseniz başarıya götürür. Sizlere destek olmak için bu programı düzenledik. Sizler büyük bir milletin geleceğisiniz. Büyük düşünmeyi öğrenin. Atalarınızın sizlere emanet ettiği bu güzel ülkeye iyi bakın, emanete iyi bakın. Cenab-ı Allah ne hayal ediyorsanız, sizlere onu nasip etsin. Sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum” mesajını verdi. Ayhan Işık da öğrencilere başarılar dileyerek, “Geleceğimizi gözümüz arkada kalmadan sizlere emanet edeceğiz. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan LYS Sınavında inşallah istediğiniz puanı almanızı diliyorum” diye konuştu.

 

HAYALİ OLMAYANIN YARINI OLMAZ

“Motivasyon İkizleri” olarak tanınan Mustafa ve Kemal Altıntaş kardeşler ise, kendilerine gençlerle buluşma fırsatı veren Mustafa Ak’a teşekkür ettiler. Konuşmalarında gençlere başarıya giden yollara ilişkin önemli ipuçları veren Altıntaş kardeşler, “Üniversiteye girdiğinizde ve bitirdiğinizde üç tip insanla karşılaşacaksınız: Size inananlar, size inanıyor gibi yapanlar ve size inanmayanlar. Siz size inanmayan insanları mutlaka dinleyin, çünkü onların size bir eleştirisi, düşüncesi vardır” görüşünü dile getirdiler. Gençlerin ülkenin yarınları olduğunu vurgulayan konuşmacılar, “Hayallerinizin olması için buradayız, hayali olmayan insanın yarını olmuyor. Gelecek sizlerle gelecek, hayatını seç. Hareket ettiğiniz kadar mutlu, başardığınız kadar özgürsünüz. Kaybeden ve kaybetmeyi hayatında alışkanlık haline getiren insanları hayatınızdan çıkarın. Hayallerinizi çıkın, alın, çünkü bu sizin geleceğiniz” ifadelerini kullandılar.

 

BAŞARI ÖRNEĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Başarılı insanların cesaret gösterip geri adım atmadıklarını ve hep ileri gittiklerini kaydeden Altıntaş kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarı örneği olarak göstererek, “Yıllar önce okuduğu bir şiir yüzünden hapse gönderdiler, ‘Muhtar bile olamazsın’ dediler, ‘Onu Rabbim bilir’ dedi. Bir parti kurdu ve Başbakan oldu. ‘Cumhurbaşkanı olamazsın’ dediler, Cumhurbaşkanı oldu” diye konuştular. Gençlere dostlarını kitaplar arasından seçmeleri tavsiyesinde bulunan Motivasyon İkizleri, “Kur’an’ın ilk ayeti okudur. Allah okuyun diyor. Okuyun ki, aklınızı kiraya vermeyin” dediler. Seminerin sonunda Başkan Mustafa Ak, Motivasyon İkizleri’ne teşekkür plaketi takdim etti.

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