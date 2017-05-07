Başarılı Ebeveynliğe ve Mutlu Çocuklara Açılan Kapı için 5 Anahtar

Pakolino aktivite kutuları ebeveyn-çocuk ilişkisini samimi, keyifli ve öğretici bir boyuta taşıyor.

1. Öfke kontrolünüzü sağlayın. Ebeveynlik tecrübeniz sırasında yanınıza almanız gereken ana öğe, sabır. Unutmayın ki karşınızda yaşamın kompleks yapı ve kurallarına henüz tam olarak adapte olamamış minik bir insan var. Onun bu uzun süreli keşif ve öğrenme sürecinde sabırdan yana, öfkeden uzak bir tavır benimseyin, hatta mümkünse sinirlerinizi aldırın.

2. Çocuğunuzu koruma ve ona bağımsızlığını verme arasındaki ince çizgiyi muhafaza edin. Bedensel ve zihinsel olarak henüz yaşamını kendi başına idame ettirecek düzeye ulaşamamış durumdaki çocuğunuzun sizin korumanızın yanında kendine has duygu, düşünce ve arzularıyla bir birey olduğunu ve belirli sınırlar çerçevesinde bir özgürlük alanına da ihtiyaç duyduğunu aklınızdan çıkarmayın. Denge önemli.

3. Kendi söküğünü dikebilen terzi olun. Bir yandan çocuğunuza doğru davranışları sözle anlatarak göstermeye çalışırken, diğer yandan kendi davranışlarınızla kendi sözlerinizi çürütmeyin. Ya söylediğiniz gibi olun ya da olduğunuz gibi söyleyin. Çocuk, herkesten evvel sizi örnek alıyor.

4. Sevginizi hissettirin. Bu noktada duygularınızı kelimelere dökmeniz elbette önemli fakat onun için fazlasını yapmalısınız. Ona dokunun, saçlarını okşayın; bırakın onu ne kadar sevdiğinizi iliklerine kadar hissetsin. Sevgiden gelen güven duygusu çocuk psikolojisi için çok önemli.

5. Eğlendirerek öğretin. Çocuklar hiç ara vermeden oyun oynamak ister ve yine ara vermeden bir şeyler öğrenirler. Onun için en temel ve hayati öğrenme metodunun oyun olduğunu unutmayın.

Eğlenirken Öğreten Pakolino Aktivite Kutuları

Pakolino aktivite kutusu sizi ebeveynlikte hedeflediğiniz seviyeye çıkarmak için yanınızda yer alıyor. Her ay güncel temalarla hazırladığı 3-7 yaş arası çocuklar için pedagog onaylı aktiviteler ile çocuğunuzun 7 farklı gelişim alanını destekliyor. Üyelik sistemiyle evinize ücretsiz kargo aracılığıyla ulaştırılan aylık aktivite kutusu düzenli olarak temin edildiği takdirde çocuğunuzun tekrarla pekişen söz konusu gelişim alanlarını destekliyor.

Pakolino Eğitici Aktivite Kutusu, çocuğunuzla birlikte kaliteli zaman geçirmenizi sağlıyor ve böylece onlara hayatları boyunca unutmayacakları en değerli hediyeyi vermiş oluyorsunuz. Pakolino aktivite kutuları ebeveyn-çocuk ilişkisini samimi, keyifli ve öğretici bir boyuta taşıyor.

Pakolino İçinizi Isıtıyor!

İçinde bulunduğumuz bahar günlerinde çocuğunuzla birlikte sıcacık zamanlar geçirmek için Pakolino oyun kutusu harika bir fikir olabilir. Eşsiz bir karne hediyesi olarak da düşünebileceğiniz Pakolino aktivite kutularının nisan ayı teması Vücudumuzu Tanıyalım. Çocuğunuza vücudunu, organları ve sistemleri eğlenceli şekilde öğreten Pakolino, hep yanınızda! Haydi, www.pakolino.com’a !