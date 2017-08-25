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Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın ortanca oğlu Halid İslam Ak'ın nikah törenine katıldı

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Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın ortanca oğlu Halid İslam Ak'ın nikah törenine katıldı
Nikahın onur konuğu Başbakan Yıldırım’ı ev sahibi Belediye Başkanı Mustafa Ak karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kalkınma Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İçişleri Eski Bakanı ve Van Milletvekili Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İçişleri Eski Bakanı Abdulkadir Aksu üstlendi.  

BAŞBAKAN'DAN GENÇ ÇİFTE ÖĞÜTLER

Siyaset, yargı ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu nikaha Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Milletvekilleri Aydın Ünal, Nevzat Ceylan, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,  ATO Başkanı Gürsel Baran, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, 24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Çorum Milletvekili Saim Uslu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, STK Temsilcileri, bürokratların da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım çiçeği burnundaki çiftle kısa bir süre sohbet ederek mutluluklar diledi. Başkan Ak'ın annesi Lütfiye Ak'ın da hatırını soran Yıldırım, davetlilerin fotoğraf ricalarını ise geri çevirmedi.

MUTLULUĞUN SIRRI SESLERİN YÜKSELMEMESİ

Evlilik cüzdanını geline veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Halid İslam Ak'a mutluluğun sırrının eşine sesini yükseltmemek olduğunun altını çizerek, "Eşinin sesini bastırmayacaksın, erkeğin sesi hanımdan daha az çıkmalı, geçinmenin birinci yolu budur, mutluluğunuz daim olsun." diye konuştu.

Halid İslam Ak ve Bilgenur Bilici çiftinin heyecanı gözlerden kaçmazken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Üç oğlum var, üçünün de mürüvvetini görmeyi Rabbim bana nasip etti.  Bir anne ve baba için en güzel anlardan biri de çocuklarının mürüvvetini görmesidir. Rabbim herkese bu sevinci yaşatsın. Çocuklar büyüdükçe aile olmanın sorumluluğunu üstlenerek yuvadan uçuyorlar. Kurulan yeni yuvanın hayırlı olmasını diliyorum, Rabbim acı göstermesin, en kötü günleri böyle olsun." sözleriyle duygularını ifade etti.

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sunduğu nikah töreni Kuran Tilaveti ile başlarken, gecede ayrıca İrfan Gürdal da ezgileriyle sahne aldı. Davetliler genç çifte mutluluklar dilerken bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

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