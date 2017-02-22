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Başbakan'a Müjdat Gezen sorusu

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İbrahim Özdiş

Kundaklamadan mutlu olanların iktidarla ilişkisi hangi boyutta? 

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasını, olayın ardından hükümete yakın Akit Gazetesi’nin yayınlarını Başbakan Binali Yıldırım’a sorarak TBMM gündemine taşıdık. 

İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmını sakallı bir kişinin  benzin bidonunu kapıya döküp ateşe vermesinin, ardından da hükümete yakın Akit gazetesinin yayınları nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım’a TBMM’de sözlü soru yönelttik.

TMBB’deki oturumda söz alarak saldırıyı kınayıp, ne saldırının ne de saldırı sonrası halkı kin ve nefret söylemiyle ayrıştırmaya çalışılan yayınların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasından mutlu olan yayın kuruluşunun iktidar ve devlet protokolüyle ilişkisini sorduk, gerçekleştirdiğimiz konuşmada Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yönelttik:

Değerli sanatçı Müjdat Gezen'e ben de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
Sorum Sayın Başbakana. Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz, bu konudaki tavrınız nedir?

Olayın öncesinde havuz medyası mensubu bir gazetenin (bu lafı, gerçek, ilkeli, onurlu gazetelerden ve gazetecilerden özür dileyerek söylüyorum) Müjdat Gezen'i hedef göstermesi, hatta hakaret etmesi konusunda düşünceleriniz nedir?

Söz konusu gazetenin devlet protokolüyle ilişkileri nasıldır? Son on beş yılda yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılan gazeteci kafilesinde bu gazeteden kimler vardır?”

 

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