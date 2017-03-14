BAŞIMIZIN TACI…

Güldane Kaya

Kadın olmak evet bu dünyada kadın olmak hayata karşı mücadelede 2-0 yenik başlamak demek eğer sen istersen bunu zor olsa da değiştirebilirsin.

Belki dünya bu kadar büyük bir kaosun içinde iken ölümler yaşanırken, insanlar tercihleri yüzünden katledilirken, fikirlerini savunan insanlar toplumun normlarına uymadıkları için dışlanırken küçücük çocuklar evlendirilip gelin verilirken milyonlarca insan tecavüze uğrarken aç ve susuz yaşarken, insanlar savaşta veya soğuktan donarak ölürken bu yazım biraz basit kalacak ama yine de yazmak istedim.Kadın olmadan demokrasi olmaz. Adaletli bir dünyanın oluşması için kadın gücüne ve enerjisine mutlaka ihtiyaç vardır. Gerçek demokrasiye ancak eşit hak ve özgürlükler ile ulaşılabilir. Atatürk’e, kadınlara verdiği değerden dolayı minnettarız “

Eğitilmiş Kadın oranın arttığı kadın ve erkek eşitsizliğinin, kadına şiddetin, azalacağı, demokrasi kültürünün ve ekonomik gücün artacağı bir hayal dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.

Tarihçesine baktığımızda 8 Mart’ın kadınların mücadele günü haline gelmesinin ilk eylemi olarak Mart 1857’de tekstil, işçisi kadınların yaptığı grevleri görüyoruz. Yaklaşık 50 yıl sonra 1908’de yine tekstil işçisi 15000 kadın oy hakkı, çalışma saatlerinin azaltılması, çocuk yaştaki işçilerin, çalıştırılmasının yasaklanması gibi taleplerle yürüdüler. Sloganları ise;” Ekmek ve Gül”dü.Ekmek; ekonomik adaleti ve Güvence’yi, Gül ise daha iyi bir yaşam koşullarını simgeliyordu.1909’da Amerikan Sosyalist partisi Şubat ayının son pazarının Kadınlar günü olarak Kutlanması Kararını aldı.1910’yılında Kopenhag’da toplanan 2’ Sosyalist Kadınlar Konferansı(Kadın Enternasyonali) olarak’ ta Adlandırılmıştır. 8 Mart’ın Uluslararası Kadınlar günü Olarak Kutlanmasına Karar Verilmiştir. Dünya Kadınlar Gününü Kutlarken, ne yazık kiKadına yönelik aşağılama, şiddet, taciz, cinayetler,Haksızlıklar,Kısıtlanan tüm özgürlükler Hakkında ne çok yazı ve İstatistiki bilgiler veriliyor. Bu karamsar ve Üzücü tabloya baktığımızda, Kadın olmak Güzeldir demek gerçekten zorlaşıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen yine de Kadın olmanın güzelliklerini biliyoruz, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutlarken,Vefakâr, cefakâr, Kadın Her işin Üstesinden Gelebilir. Ev işleriniyapar, ÇocukDoğururÇocuğa Bakar. Eğer ki Çalışıyorsa İş Yerinde de ayrı bir Performans Sergiler. Çalışkan ve Üretkendir. Yuvaları Onlar İçin Kutsaldır. Aile Birlik ve BeraberliğiniSağlamak Kadının En Büyük Tutkusudur. Kadın sevgidir aşk’ tır. Biz Kadınların Duygusal Zekâ ve Hafızası Sanki Daha Fazla Gelişmiştir. Duygularımızı Son Derece Yoğun yaşarız. Aşk’ta Güven ve Sadakat Biz Kadınlar İçin Olmazsa olmazdır. Son derecede sabırlıyızdır,Saygılı,Anlayışlı ve bir okadarda Şefkat Doluyuzdur. Sevmek, Değer vermek ve Paylaşmak Kesinlikle Anahtar Kelimedir.8’Mart Dünya Kadınlarının eşitlik, kalkınma ve Daha huzurlu Yaşam Özlemlerini dile getirdikleri Gündür. Kadına Şiddetinolmadığı, biz kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadınasaygının olduğu bir toplum olması dileğiyle, Amaç sadece bir günlük kutlamak değil, amaç dikkat çekmektir. Köy,kent,kasaba her nerede olursa olsun emekçi kadınlarımızın haklarına göstereceğiniz saygı,hürmet,sevgi bizlere yetişen güzel nesiller olarak geri dönüş yapacaktır.Daha güzel,mutlu,sağlıklı,özgür,güçlü, başarılı ve tüm Kadınları, yaşam haklarının garantiye alınması dileğimle. Sağlık ve huzur dolu günler dilerim.