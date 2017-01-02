BASINA VE KAMUOYUNA İNSANLIK DÜŞMANI SALDIRIYI NEFRETLE LANETLİYORUZ

Hasan Kütük

2017 yılına Barış, Kardeşlik, Huzur içerisinde ve terör eylemlerinden uzak kalmak umuduyla girdiğimiz ilk saatler de ulusal bütünlüğümüze ve kardeşliğimize karşı İstanbul emperyalistler ve taşeron örgütleri tarafından yine kana bulandı.

İstanbul Beşiktaş'taki ünlü gece kulübü Reina'ya yapılan hain saldırı nedeniyle 39 kişi katledildi, çok sayıda insan da yaralandı.

Ülkemiz 2016'dan bugüne kadar çok sayıda katliama tanık oldu. Bu saldırılarda yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Ülkemizde bir yas bitmeden diğer bir yas başlamaktadır.

Son günlerde çeşitli kurumlarda, basın kuruluşlarında ve şahıslar tarafından yılbaşının kutlanmasını hedef alan açıklamalar yapılmıştır.

İktidarın yılbaşı kutlamalarına sıcak bakmadığı bilinmektedir. Sokaklarda nefret afişleri dağıtanlar, yeni yıl kutlamalarını hedef gösterenler ve inancımız ve değerlerimizle yılbaşı kutlamalarının örtüşmediğini iddia edenler bu katliamın oluşmasına dolaylı da olsa zemin hazırlamışlardır.

Siyasal iktidarın, izlemiş olduğu yanlış dış politika özellikle Ortadoğu'daki terör örgütlerinin ülkemizde eylemler gerçekleştirmesinde etken olmuştur. Ayrıca bu saldırılar ülkemizdeki istihbarat zafiyeti gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu katliamı gerçekleştiren saldırganın hala yakalanmaması da endişelerimizi artırmaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Terör örgütlerinin insanların yaşam tarzının hedef almasını bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz. Tüm ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz. “Bizi bölmeyi, parçalamayı, yıkmayı, korkutmayı asla ve asla başaramayacaksınız…” Ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze, cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüğümüze ve iç barışımıza yönelik bu saldırılara karşı halkımızı birlikte mücadeleye davet ediyoruz.