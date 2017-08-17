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Başka AK, "Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin maskotları Gümüş ve Ihlamur'u basına tanıttı

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Başka AK, "Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin maskotları Gümüş ve Ihlamur'u basına tanıttı
Keçiören Belediyesi'nin vizyon projesi "Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin sevimli maskotları Gümüş ve Ihlamur, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından basına tanıtıldı.

Gümüşdere Ihlamur Vadisinde kalabalık bir basın grubunun katılımıyla gerçekleşen lansmanda vadiyle ilgili bilgiler veren Başkan Ak, "Çubuk Barajının Ankara Çayına devam eden kolunun 5 bin 700 metrekarelik bölümü Keçiören sınırları içerisinde kalıyor, diğer yerlerde kamu kurumları olduğu için biz Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı dönüştürdük." dedi.

Üç aşamadan oluşan çalışmada dere yatağının ıslahının DSİ tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Mustafa Ak sözlerini şöyle sürdürdü; "Dere yatağı fore kazıklarla güçlendirildi, ilk defa kendi içerisinde havuzlar oluşturacak şekilde peyzaj yapıldı. Kirli suların deplase edilmesi ve suyun arıtılarak temizlenmesi hususunda ASKİ'nin çalışması devam ediyor. "

ÖRNEK PROJE

İki etabı tamamlanan projenin diğer 2 etap çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ak, "Bu proje bir doğaya dönüş projesidir. Biz burayı yeniden canlandırıyor, yeniden hayata kazandırıyoruz. İnsanların burada sporunu, pikniğini yapacağı ve çayını yudumlayacağı bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Bu projenin de örnek olmasını  arzuluyoruz. Kaybolan dereler yeniden doğaya ve hayata kazandırılabilir." ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ VE IHLAMUR HERKESİ VADİYE BEKLİYOR

Vadinin tanıtım yüzleri Gümüş ve Ihlamur'un herkesi doğaya davet ettiğine de dikkat çeken Ak," Doğa ananın evlatları Ihlamur ve Gümüş Keçiören ve Ankaralı'larla tanışarak vadimizi tanıtacaklar. Ankara turizmine de katkı sağlayan  projemiz,  turizm destinasyonunda önemli bir durak olacak. Ankara dışından gelen turistleri de vadimizi görmeye bekliyoruz. Buraya ilçe dışından sporunu yapmaya gelen çok oluyor, gelen herkese de özellikle rengarenk gece aydınlatmamızı görmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Gümüş, Ihlamur ve basın mensuplarıyla Vadide mini bir gezinti yapan Ak, iskelelerin yapıldığını suyun temizliği ve debi yükseltilmesi sonucu gondollarla gezilebileceğini de sözlerine ekledi.

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