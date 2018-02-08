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Başka Akgül, 15 Temmuz Gazileri Erol Özler ve Ahmet Arık’ı makamında ağırladı

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Başka Akgül, 15 Temmuz Gazileri Erol Özler ve Ahmet Arık’ı makamında ağırladı
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 15 Temmuz hain darbe girişiminde cesaret ve kahramanlıklarıyla büyük bir destan yazan 15 Temmuz Gazileri Erol Özler ve Ahmet Arık’ı makamında ağırladı.

O kara gece ve sonrasında yaşananlar hakkında konuşan gaziler gerekirse bu vatan uğruna seve seve canımızı veririz dedi. 15 Temmuz gazileri ve tüm gazilere her zaman sahip çıkacaklarını kaydeden Akgül, “15 Temmuz’da tüm dünyaya demokrasi dersi verdik. Vatandaşlarımız destan yazdı. Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Milletimizin bağrına saplanmak isteyen hançeri hep birlikte engelledik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de şifa diliyorum” dedi.

 

Arkadaşım kucağımda şehit oldu

Darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatan gaziler, o gece hiçbir gücün bu millete boyun eğdiremeyeceğini canlı olarak gördüklerini söyledi. O gece Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu iki bacağından yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Arık, (48) “Arkadaşımla beraber Genelkurmay Başkanlığı içerisine girdik. Açılan ateş sonrası dışarı çıktık. Daha sonra helikopterden açılan ateş sonucu iki bacağımdan yaralandım. Arkadaşım kucağımda şehit oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

 

Vatanım için ölümü bile göze alırım

O gece yaşadıklarını hayatı boyunca unutmayacağını söyleyen 15 Temmuz Gazisi Erol Özler (49), “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Meydanlara çıkın” çağrısının ardından bir an bile tereddüt yaşamadım. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde içeri giren hainlere engel olmaya çalışırken açılan ateş sonrası vuruldum. Sırtıma ve kalçama iki şarapnel parçası isabet etti. Bugün aynı tehditle karşı karşıya kalsak ölümü bile göze alırım" dedi.

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