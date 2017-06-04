Başkan AK; Atapark Mahallesi’ndeki iftar programının ardından Gülmez ailesinin evine konuk oldu

Atapark Mahallesi’ndeki iftar programının ardından çat kapı ev ziyareti yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gülmez ailesinin evine konuk oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ’a ziyaretinde ünlü sunucu İkbal Gürpınar, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın da eşlik etti. Oktay Gülmez(esnaf-49) ve Yeliz Gülmez(ev hanımı-40) çiftinin evinin kapısını çalan Başkan Ak, “İftar sonrası Ramazan’da birçok ailenin evine sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyorum. Allah rızası için bizi misafir eder misiniz? Müsait misiniz?” dedi. Belediye Başkanını bir anda karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayan Oktay Gülmez, “Başkanım buyurun, bizi çok mutlu ettiniz” yanıtını verdi.

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI