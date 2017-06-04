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Başkan AK; Atapark Mahallesi’ndeki iftar programının ardından Gülmez ailesinin evine konuk oldu

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Başkan AK; Atapark Mahallesi’ndeki iftar programının ardından Gülmez ailesinin evine konuk oldu
Atapark Mahallesi’ndeki iftar programının ardından çat kapı ev ziyareti yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gülmez ailesinin evine konuk oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a ziyaretinde ünlü sunucu İkbal Gürpınar, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın da eşlik etti. Oktay Gülmez(esnaf-49) ve Yeliz Gülmez(ev hanımı-40) çiftinin evinin kapısını çalan Başkan Ak, “İftar sonrası Ramazan’da birçok ailenin evine sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyorum. Allah rızası için bizi misafir eder misiniz? Müsait misiniz?” dedi. Belediye Başkanını bir anda karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayan Oktay Gülmez, “Başkanım buyurun, bizi çok mutlu ettiniz” yanıtını verdi.

 

ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI

İçilen çaylar eşliğindeki sıcak sohbete, Gülmez çiftinin çocukları Hümeyra(22), Furkan(17) ve Ahmet(8) de katıldı. Furkan’a okuduğu okulu soran Başkan Ak, “Meslek lisesinde elektrik elektronik bölümünde okuyorum” yanıtını alınca, “Ben de aynı bölümden mezunum. Seninle meslektaşız” diye konuştu. Ahmet’e satranç ve kızma biraderden oluşan oyuncak seti hediye eden Mustafa Ak, Furkan’ı da yanına alarak kızma birader oyununun nasıl oynanacağını önce anlattı, sonra çocuklar ile birlikte oynadı. Çocuklara satranç oyununu bilip bilmediklerini de soran Başkan Ak, “Tüm dünyada bilinen bir strateji oyunudur. Bir daha ziyarete geldiğimde birlikte oynarız” diyerek satrancın nasıl oynandığını ve taşların nasıl hamle yaptığını anlattı. Aileye Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve “İstiklal ve İstikbal Zaferinin Adı 15 Temmuz-Keçiören’de Vatan Mücadelesi” kitabını hediye eden Başkan Ak, veda etmeden önce hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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