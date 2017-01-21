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Başkan Ak, Kaymakam Bulut Cuma namazı sonrası cemaatle birlikte Halep'e gidecek yardım tırını uğurladı

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Başkan Ak, Kaymakam Bulut Cuma namazı sonrası cemaatle birlikte Halep'e gidecek yardım tırını uğurladı
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği günden bu yana her hafta Cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma buluşmalarını ara vermeden sürdürürken, bu hafta Atapark Mahallesindeki Cuma programında Halep'e yardım tırını da uğurladı.

Her hafta Cuma günü farklı bir mahallede bulunan camiye giderek vatandaşlarla buluşan Başkan Mustafa Ak, bu hafta Cuma namazı sonrası  Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve cemaatle birlikte Halep'e gidecek yardım tırını uğurladı.

 

TÜMSİAD, Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği tarafından düzenlenen kampanya kapsamında yola çıkacak tırı uğurlama töreninde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla STK'larımızın vesile olmasıyla Halep'e yardım tırımızı gönderiyoruz. Orada zor durumda yaşayan insanları hiçbirimiz unutmamalıyız, özellikle kış şartlarında mazluma el uzatmak tüm Müslümanların görevidir. Acıları dindirmek için el ele vermeli, o insanlara umut olmalıyız. Sadece Türkiye o mazlumları unutmuyor ve onlar da Türkiye'den gelecek yardımları bekliyor, bizler de zaman zaman yardım tırlarımızı ulaştırıyoruz, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Bu yardımlar Allah rızası için yapılıyor, her kim ne yardım yaptıysa Cenab-ı Allah misliyle karşılığını verir. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle gitsin inşallah." dedi.

 

Dualar eşliğinde Halep’e uğurlanan yardım tırının içerisinde gıda, temizlik malzemeleri ve battaniye bulunuyor.

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