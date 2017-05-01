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Başkan AK; Keçiören Belediyesi Eller Gücü maçını izledi

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Başkan AK; Keçiören Belediyesi Eller Gücü maçını izledi
Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlikli Sandalye Basketbol Takımının ikincilik kupasını aldığı maçı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde 3 yıldır başarıyla mücadele eden Keçiören Belediyesi Eller Gücü geçen yıl şampiyon olarak çıktığı Birinci Ligden bu yıl ikincilik kupasını alarak Süper Lige çıktı.

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Sporla Altındağ Spor Salonunda şampiyonluk maçında karşı karşıya gelen Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlikli Sandalye Basketbol Takımını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da yalnız bırakmadı.  66 - 73 biten zorlu maçın ardından ikincilik kupasını sporcularla beraber kaldıran Başkan Mustafa Ak, “Başarının önünde hiçbir engel yoktur. 3 yıldır önemli başarılara imza atan takımımız, başarının engel tanımadığını göstererek bize örnek oluyor. Hepsine azmi ve gayreti için tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanırken bir sonraki sezon için Eller Gücüne Süper Ligte başarılar diledi.

 

Sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Kulüp Başkanı Muhammed Göktaş ise “Başkanımız Mustafa Ak’a ve Keçiören Belediyesi’ne destekleri için müteşekkiriz, onların destekleri sayesinde bu başarılara imza atıyoruz. Amacımız en iyi olana dek mücadele etmek… Keçiören'in desteğine layık olabilmek için hep  birlikte daha çok çalışacağız. Süper Lig Keçiören'e hayırlı olsun.” dedi.

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