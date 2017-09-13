Başkan Ak'a "Kent Ekonomisine Katkı" kategorisindeki ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Keçiören'in vizyon projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, AK Parti Genel Merkez Proje Yarışmasında Kent Ekonomisine Katkı kategorisinde ödüle layık görülürken, Başkan Ak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Kent Ekonomisine Katkı" kategorisindeki ödülü, projenin sahibi Başkan Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. AK Parti Genel Merkez Proje Yarışmasında büyükşehir ilçe belediyeleri arasında Kent Ekonomisine Katkı alanında üçüncü olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesi, Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsıyor. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde peyzaj alanları, dinlenme alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları yer alırken, 4 etaplı projenin çalışmalarında da sona gelindi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BELEDİYECİLİKTE ÇIĞIR AÇTI"

Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin Türkiye'ye kazandırılmış bir tema vadi olduğuna dikkat çeken Başkan Ak, "AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinin yanı sıra belediyeciliği ile çığır açmıştır, örnektir. Bizler de fark yaratan, insana dokunan ve şehri insanıyla imar eden bir anlayışın uygulayıcısıyız. Bu ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir şeref... "Bir doğaya dönüşüm projesi" olarak tanımladığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi Keçiören'e değil Ankara'ya ve Türkiye'ye kazandırılmış bir tema vadidir. Geçmişe saygı, geleceğe ve doğaya katkıdır. Eskiden insanların dinlenip, balık tuttuğu Gümüşdere'nin yeniden kendi kimliğine kavuşmasıdır. Herkesi vadimizi görmeye bekliyoruz." diye konuştu. Başkan Ak, ayrıca Keçiören'in turizm potansiyelini artıracak Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.