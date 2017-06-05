Başkan Akgül, Abidinpaşa’da gelini ve torunu ile yaşayan 83 yaşındaki Elife Karataş’a sürpriz iftar ziyaretinde bulundu

Gelini Şemsi Yüksel ve torunu Ali Yüksel ile birlikte yaşayan Elife Karataş, Başkan Akgül’ü karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz

Yoğun ramazan programlarında ev ziyaretlerine özel bir önem veren Akgül; “Her gün mahalle iftarlarında binlerce vatandaşımızla birlikte iftar açıyoruz. Ancak bu sofralara gelemeyen vatandaşlarımızı da mümkün olduğunca evlerinde ziyaret ederek, onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.

İftar komşularla güzeldir

Apartman sakinlerinin de ilgisini çeken bu anlamlı ziyarette Akgül, Karataş ailesinin komşularını da iftara davet etti. İftar komşularla bir başka güzeldir diyen Akgül, ”Rahmet ve bereket ayı Ramazan’da Mamaklılar ile aynı sofraya oturarak iftar etmek bizim için mutlulukların en büyüğü. Kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkilerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve bu ilişkileri yeniden canlandırmamız gerekiyor” dedi. İftardan sonra aile bireyleriyle sohbet edip çay içen Akgül’e, Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gültekin ve Belediye Başkanvekili Erdal Ak eşlik etti.