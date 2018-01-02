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Başkan Akgül, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Aklıselim Teşkilatı’nın 3.’sünü düzenlediği Mekke'nin Fethi programına katıldı

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Başkan Akgül, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Aklıselim Teşkilatı’nın 3.’sünü düzenlediği Mekke'nin Fethi programına katıldı
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Aklıselim Teşkilatı’nın 3.’sünü düzenlediği Mekke'nin Fethi programına katıldı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Mekke'nin Fethi’nin önemine değinen Akgül, “Mekke’nin Fethi’nin önemini özellikle genç kardeşlerimiz düzenledikleri programlarla her yıl anımsatıyorlar. Genç kardeşlerime gösterdikleri örnek hareketten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
 
Birlik ve beraberliği sağlamalıyız
Mescid-i Aksa'nın ilk kıble, Kudüs'ün de Mekke'den sonra yeryüzündeki en eski şehir olduğuna da dikkat çeken Akgül, “Etrafı bereketlendirilmiş toprak olan Kudüs bugün işgal altında. Bunun dışında Filistin, Suriye, Yemen, Arakan ve diğer İslam coğrafyalarında üzücü olaylar yaşanıyor. Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının birliği sağlayamamış olmasıdır. Temennimiz biran önce birlik ve beraberliğin kalıcı olarak sağlanmasıdır” diye konuştu.
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