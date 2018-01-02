Başkan Akgül, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Aklıselim Teşkilatı’nın 3.’sünü düzenlediği Mekke'nin Fethi programına katıldı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Aklıselim Teşkilatı’nın 3.’sünü düzenlediği Mekke'nin Fethi programına katıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Mekke'nin Fethi’nin önemine değinen Akgül, “ Mekke’nin Fethi ’nin önemini özellikle genç kardeşlerimiz düzenledikleri programlarla her yıl anımsatıyorlar. Genç kardeşlerime gösterdikleri örnek hareketten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Birlik ve beraberliği sağlamalıyız