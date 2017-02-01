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Başkan Akgül Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Başkan Akgül Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül geçtiğimiz aylarda yeni yönetimini belirleyen Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD)’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akgül, Başkent’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan AHİD’in Genel Başkanlığı’na seçilen Hilmi Yaman’a ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Akgül  “Sivil toplum kuruluşlarına her zaman destek oluyoruz. Özellikle AHİD’in eğitim alanında ve diğer sosyal sorumluluk projelerinde faaliyetlerini takdirle karşılıyorum. Bizler de bu projelerde tuzumuz bulunsun istiyoruz. AHİD ile beraber bu noktada verimli projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

 

AHİD hizmetlerine çok yönlü olarak devam edecek

AHİD’in sosyal projeleri hakkında Akgül’e bilgi veren AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız, çok teşekkür ediyoruz. AHİD Ankaralılar Derneği olarak Ankara için yapacağımız çok şey var. Sizlerle birlik beraberlik içinde olmak, birlikte çalışmak bize güç verecektir” dedi. Ziyarette eğitime yönelik projelerini de anlatan Yaman, sözlerini “Amacı Ankara olan, Ankara için çalışan herkes başımızın tacıdır” cümleleri ile tamamladı. Hayırlı olsun ziyaretinde Akgül’e Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak eşlik etti. 

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