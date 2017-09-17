  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C

Başkan Akgül; Kartaltepe ve Çağlayan mahalle camilerinin çalışmalarını yerinde inceledi

»
Başkan Akgül; Kartaltepe ve Çağlayan mahalle camilerinin çalışmalarını yerinde inceledi
Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen Kartaltepe ve Çağlayan mahalle camilerinin çalışmalarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül yerinde inceledi.
Akgül, “İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle camilerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz” dedi.
 
Modern bir görünüme kavuşturuyoruz
Mahalle Camilerinin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “Mahalle camilerimizi, daha geniş ve modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Şimdiden tüm Mamaklılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 755 m² inşaat alanına sahip Kartaltepe Camisi, aynı anda 445 kişiye hizmet verebilecek. Cami içerisinde ayrıca kuran kursu ve 80 kişilik çok amaçlı salonda bulunacak. Çağlayan Cami’si ise 235 kişiye aynı anda hizmet verebilecek
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi'nin verdiği ücretsiz kurslar, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte hafta sonu devam edecek06 Eylül 2017 Çarşamba 11:32
  • Türkiye Basketbol 2. Ligi takımlarından Yeni Mamak Basketbol Takımı sporcuları sağlık kontrolünden geçti04 Eylül 2017 Pazartesi 11:29
  • Mamak Belediyesi, ilçeyi işveren için de cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor25 Ağustos 2017 Cuma 11:55
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hizmet-iş 4’nolu şubenin düzenlediği piknikte belediye çalışanları ile bir araya geldi21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:45
  • Mamak Belediyesi tarafından kurulan Yeni Mamak Basketbol Takımı bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde ter dökecek19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:15
  • Mamak Belediyesi, zabıta ekiplerinin çok daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için araç filosunu yeniledi18 Ağustos 2017 Cuma 09:18
  • Mamak Ortaköy kurban pazarında kurban pazarlıkları başladı15 Ağustos 2017 Salı 12:14
  • Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:08
  • Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Siyah kemerde en yüksek puanı aldı14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:05
  • Mamak'ta yeni model hijyenik çöp konteynerleri dağıtılmaya devam ediyor13 Ağustos 2017 Pazar 11:13
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim