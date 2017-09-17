Başkan Akgül; Kartaltepe ve Çağlayan mahalle camilerinin çalışmalarını yerinde inceledi

Mamak Belediyesi tarafından projelendirilen Kartaltepe ve Çağlayan mahalle camilerinin çalışmalarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül yerinde inceledi.

Akgül, “İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle cami lerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz” dedi.

Modern bir görünüme kavuşturuyoruz