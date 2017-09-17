Başkan Akgül; Kartaltepe ve Çağlayan mahalle camilerinin çalışmalarını yerinde inceledi

Akgül, “İhtiyaçlara cevap veremeyen küçük mahalle camilerinin yerine artık daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıyoruz” dedi.
Modern bir görünüme kavuşturuyoruz
Mahalle Camilerinin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “Mahalle camilerimizi, daha geniş ve modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Şimdiden tüm Mamaklılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 755 m² inşaat alanına sahip Kartaltepe Camisi, aynı anda 445 kişiye hizmet verebilecek. Cami içerisinde ayrıca kuran kursu ve 80 kişilik çok amaçlı salonda bulunacak. Çağlayan Cami’si ise 235 kişiye aynı anda hizmet verebilecek
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