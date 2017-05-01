Başkan Akgül, Kutludüğün’de düzenlenen asker uğurlama programına katıldı

Askere gidecek gençlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Akgül, kardeşlerimizin güle güle gidip güle güle gelmelerini temenni ediyor, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum dedi.
Kutludüğün’de asker uğurlamak artık gelenek
Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Akgül, “Gençlerimizi, Peygamber ocağına uğurluyoruz. Kutludüğün’de asker uğurlamak artık gelenek oldu. Evlatlarını davulla, zurnayla askere uğurlayan başka bir millet yoktur” diye konuştu. Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan’ın okuduğu duanın ardından program sona erdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.