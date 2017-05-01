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Başkan Akgül, Kutludüğün’de düzenlenen asker uğurlama programına katıldı

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Başkan Akgül, Kutludüğün’de düzenlenen asker uğurlama programına katıldı
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatani görevini yapacak 66 genç için Kutludüğün’de düzenlenen asker uğurlama programına katıldı.

Askere gidecek gençlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Akgül, kardeşlerimizin güle güle gidip güle güle gelmelerini temenni ediyor, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum dedi.  

 

Kutludüğün’de asker uğurlamak artık gelenek

 

Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Akgül, “Gençlerimizi, Peygamber ocağına uğurluyoruz. Kutludüğün’de asker uğurlamak artık gelenek oldu. Evlatlarını davulla, zurnayla askere uğurlayan başka bir millet yoktur” diye konuştu. Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan’ın okuduğu duanın ardından program sona erdi.  

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