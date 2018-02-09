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Başkan Alper Taşdelen ile bebek Alper Taşdelen’in buluşması renkli görüntülere sahne oldu

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Başkan Alper Taşdelen ile bebek Alper Taşdelen’in buluşması renkli görüntülere sahne oldu
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 29 Ocak’ta doğan çocuklarına Alper ismini veren Taşdelen ailesini ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 29 Ocak’ta dünyaya gelen çocuklarına Alper adını veren Taşdelen ailesini ziyaret ederek minik Alper Taşdelen ile bir araya geldi. Mamak Balkiraz Mahallesi’nde oturan Taşdelen ailesi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ziyaretiyle mutlu oldu.

Başkan Alper Taşdelen ve minik Alper Taşdelen’in buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Anne Handan Taşdelen ile sohbet eden bir kız bir erkek çocuk sahibi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çocuk yetiştirmekle ilgili tecrübelerini aktardı. Bebek Alper’i kucağına alarak seven Taşdelen, aileye  “Hoş Geldin Bebek” seti armağan etti ve altın taktı. Başkan Taşdelen, minik Alper'e verdikleri Hoş Geldin Bebek setini Çankaya'da dünyaya gelen bütün bebeklere hediye ettiklerini söyledi. Çankaya'da hizmetin bebeklerin doğumundan itibaren başladığını ve onların okul öncesi eğitimlerini de önemsediklerini kaydeden Taşdelen, 3, 5 yılda 7 kreş açtıklarını ve yılda bin 500 çocuğa eğitim verdiklerini söyledi. Alper Taşdelen, çocukların bakımından sorumlu aile bireylerini de düşünerek, Çankaya evlerinde oyun ve masal odaları açtıklarını anlattı. Taşdelen, "Aileler çocuklarını kısa bir süre için buralara bırakarak alış verişlerini yapabiliyor ya da banka, hastane gibi başka ihtiyaçlarını rahatça giderebiliyorlar" dedi. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Handan Taşdelen, başkan ve beraberindekilerle sohbet ederek yenidoğan bebeği ile yaşadığı ilk günleri paylaştı.  

Başkan Taşdelen ile birlikte aileyi ziyaret eden Çankaya Belediyesi görevlileri de yeni anne Handan Taşdelen’e annelik ve yeni doğan bebeklerin bakımları ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında Başkan Alper Taşdelen ile bebek Alper Taşdelen bol bol fotoğraf çektirdi.

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