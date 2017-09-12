Başkan Çetin; gece gündüz demeden görev yapan zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, vatandaşların sağlık, huzur ve güveni için ilçede gece gündüz demeden görev yapan zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın ve zabıta memurları Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti. Personelini makamında kabul eden Çetin, “Zabıta memurlarımız gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güveni için canla başla çalışıyorlar. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyor, Zabıta Haftalarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.