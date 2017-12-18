Başkan Çetin, Pursaklar’da hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet alan 62 gencin sertifika merasimine katıldı

Medine Camii’nde düzenlenen Hafızlık Sertifika Törenine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Pursaklar İlçe Müftüsü Hasan İzmirli “Hafızlarımızı yetiştirmede emeği geçen değerli hocalarımıza ve bizlere her zaman destek olan Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Çetin Beyefendiye, Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Protokol konuşmasında hafızlığın önemini anlatan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Genç yavrularımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Pursaklar Ankara’nın en genç ilçesi olmasına rağmen en fazla hafız yetiştiren ilçelerin başında geliyor. Bu günleri bizlere gösteren Rabbime hamt ediyoruz” diye konuştu.
Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise yaptığı konuşmada hafızları tebrik edip “Geçen sene 4-6 yaş arasında eğitim gören 2 bin 700 Kur’an kursu öğrencimiz vardı. Bu sene 11 bin öğrencimiz var. Bunların 60 bini Ankara’da. Emek veren bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi. Salavat-i şerife eşliğinde huzura gelen hafızlar okudukları Kur’an tilaveti ile icazet alıp mezun oldu. Eğitimlerini tamamlayarak hafız olan 62 genç, okudukları Kur’an tilaveti ile gönülleri fethetti. Programa katılan yöneticiler, genç hafızları tebrik ederek sertifika verdi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de hafızlara Kur’an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti.
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