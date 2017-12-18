Başkan Çetin, Pursaklar’da hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet alan 62 gencin sertifika merasimine katıldı

Pursaklar’da hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet alan 62 gencin sertifika merasimine katılan Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar Ankara’nın en genç ilçesi olmasına rağmen en fazla hafız yetiştiren ilçe oldu. Allah’a hamt ediyoruz” dedi.

Medine Camii’nde düzenlenen Hafızlık Sertifika Töreni ne Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Pursaklar İlçe Müftüsü Hasan İzmirli “Hafızlarımızı yetiştirmede emeği geçen değerli hocalarımıza ve bizlere her zaman destek olan Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Çetin Beyefendiye, Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Protokol konuşmasında hafızlığın önemini anlatan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Genç yavrularımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Pursaklar Ankara’nın en genç ilçesi olmasına rağmen en fazla hafız yetiştiren ilçelerin başında geliyor. Bu günleri bizlere gösteren Rabbime hamt ediyoruz” diye konuştu.