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Başkan Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup Bayrak hediye etti

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Başkan Çetin, yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup Bayrak hediye etti
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup Bayrak hediye etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, meclis üyeleriyle birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı teslim etti.

Düzenli olarak hemşerileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hafta başında programına yeni açılan iş yerlerini ziyareti ile devam etti. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. Yeni açılan iş yerlerine Türk bayrağı ile birlikte iş yeri ruhsatı ve saat götüren Başkan, “Pursaklar'ın gelişmesinde esnaf kardeşimin çok büyük katkısı vardır. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Pursaklar'ı birlikte şehir haline getirdik ve yine birlikte geliştireceğiz.

Her fırsatta esnaf kardeşlerimle bir araya gelip muhabbet etmeye gayret gösteriyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol eylesin” değerlendirmesinde bulundu. Pursaklar’da yüzü gülen esnaf, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Çetin’e her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

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