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Başkan Duruay: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümü kutlu olsun

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Başkan Duruay: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümü kutlu olsun
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Duruay, mesajında,  30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümünü milletçe idrak edecek olmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi’nin, bir milletin en ağır şartlarda bile esaret altına alınamayacağının ispatı olduğunun altını çizen Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Bu şanlı zaferle, Türk milleti, vatanı ve milletinin varlığı söz konusu olduğunda canını hiç düşünmeden seve seve vereceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla her aşaması dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zafer Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.”

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