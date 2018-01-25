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Başkan Duruay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yeni atanan daire başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu

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Başkan Duruay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yeni atanan daire başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu
Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan eşlik etti. Duruay ziyaretlerine, Gölbaşi Belediye Başkan Yardımcılığından..

Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan eşlik etti. Duruay ziyaretlerine, Gölbaşi Belediye Başkan Yardımcılığından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevine getirilen Orhan Kocaağa'dan başladı. Kocaağa’ya yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan Duruay, “Gölbaşımızın tecrübeli bürokratlarından değerli kardeşim Orhan Kocaağa’ya Cenabı Allah’tan muvaffakıyet diliyorum.Kendisine Gölbaşımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”dedi. Duruay, daha sonra yine uzun yıllar Gölbaşı Belediyesinde görev alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar DaireBaşkanılığına atanan Erol Eraslanoğlu'na ziyarette bulundu.Duruay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz ve Basın Yayın ve Halka ilişkiler Dairesi Başkanlığına atanan Adnan Yuva'yı da ziyaret etti.

DURUAY ANFA VE ASKİ’Yİ DE ZİYARET ETTİ

Daire başkanlarını ziyaret eden Duruay, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA A.Ş Genel Müdürlüğü’ ne atanan Orhan Kaya ve ASKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Prof.Dr Cumali Kinaci'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve başarı dileklerini sundu.

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