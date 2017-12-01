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Başkan Duruay, Fen İşleri Müdürlüğü kar ve buzla mücadele ekiplerini ziyaret etti

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Başkan Duruay, Fen İşleri Müdürlüğü kar ve buzla mücadele ekiplerini ziyaret etti
​Başkan Fatih Duruay, yaklaşan kış ayları öncesi Gölbaşı Belediyesi olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kar ve buzla mücadele ekipleri, kış aylarının yaklaşması ile birlikte belirli noktalarda hazır beklemeye başladı. 55 personel ve 31 araçtan oluşan filo olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadele edecek.

Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre , 8 adet tuz serici ve kar küreme aracı, 4 adet greyder, 8 adet kamyon, 2 adet bobcat, 8 adet traktör, 1 adet dozer ve 24 saat 3 vardiya halinde çalışacak 55 kişilik personel kar ve buzla mücadele için hazır bekletiliyor. Gölbaşı için 4 bin ton tuzun hazır halde bulunduğu ifade edildi.

Personel ile Kahvaltı

Başkan Duruay karla mücadele ekiplerini inceledikten sonra Fen İşleri Müdürlüğü garaj personeli ile kahvaltı yaptı. Başkan Duruay, ekiplere hazırlıklar için teşekkür ederek ’’Gölbaşı’nda kış sert geçiyor. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hazırlıklarımızı tamamladık.Fakat vatandaşlarımız, can ve mal güvenliği için aşırı karlı havalarda mümkün olduğu kadar araçları ile trafiğe çıkmasınlar. Ayrıca kar lastiklerini ve zincirlerini takmayı da ihmal etmesinler” dedi.

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