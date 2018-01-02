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Başkan Duruay Gölbaşı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi

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Başkan Duruay Gölbaşı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi
Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay Gölbaşı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Murat Kuyucu, Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ve çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı programda ilçe güvenliği ve ilçe sorunları ele alındı.

Duruay “Muhtarların Taleplerine gece gündüz açığız”

Toplantıya katılan muhtarlara, yol ve kavşak çalışmaları hakkında bilgi veren Duruay, Muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Duruay konuşmasında “İlçe muhtarlarımızın gece gündüz istek ve taleplerine açığız, istişare toplantılarımız 2018 yılı içerisinde de gerçekleşecektir” dedi.

Toplantıda İlçe güvenliği hakkında söz alan, Jandarma Komutanı Murat Kuyucu Muhtarlara ilçede bulunan Afgan uyruklu işçilerin tespitinde duyarlı olmasını istedi. Kuyucu, Yavrucucak Mahallesi’nde bekçilik yaptığını öne süren TürKmenistan uyruklu bir kişinin torbacılık yaptığının tespit edildiğini söylerek “Muhtarlarımız şüphelendikleri bir durumda kolluk birimleriyle doğrudan temasa geçsin” dedi.

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