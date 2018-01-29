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Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesi'nin yarı yıl tatili nedeniyle Cumhuriyet Spor Salon'un da düzenlediği çocuk şenliğine katıldı

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Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesi'nin yarı yıl tatili nedeniyle Cumhuriyet Spor Salon'un da düzenlediği çocuk şenliğine katıldı
​Gölbaşı Belediyesi Başkan’ı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi'nin yarı yıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği çocuk şenliğini ziyaret etti.

Şenlikte Türk İslam kültürünün en önemli sanatlarından olan 'ebru' ile tanışan çocukların ‘Ebru’ çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi. Çocukların Ebru çalışmalarını dikkatle izleyen Duruay: “Binlerce yıllık kültürümüzün güzide sanatlarından olan ebru sanatımızla buluşan yavrularımızın çalışmalarını görmek bize mutluluk veriyor.

Çocuklarımız burada hem kültürümüzle tanışıyor, hemde okul döneminin yoğun stresini atıyor” dedi. Ebru atölyesinin yanında, Palyaço, ilizyon, kukla gösterileri, ateşbaz, jonglör, sahne şovları, karikatürist, maskot ve bando gösterilerinin de sergilendiği şenlik renkli anlara ev sahipliği yaptı. Tüm çocukların ücretsiz olarak katıldığı çocuk şenliği Cumhuriyet Kapalı Spor Salon’un da 31 Ocak’a kadar devam edecek.

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