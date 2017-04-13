BAŞKAN DURUAY’A ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANI TÜRKER’DEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a, Özel Harekat Daire Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Selami Türker teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Duruay’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay’da bulundu.

Özel Harekat Daire Başkanı Türker, Başkan Duruay’a Özel Harekat Daire Başkanlığı’na bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Duruay da Özel Harekat Daire Başkanı Türker’in ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Ziyaretin sonunda Türker, Başkan Duruay’a teşekkür plaketi hediye etti.