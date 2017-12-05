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Başkan Ercan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen programda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi

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Başkan Ercan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen programda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi
Başkan Ercan, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması adına herkesi sorumluluk almaya ve daha duyarlı olmaya davet etti. Başkan Ercan, kendilerinin de engelleri aşmak için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Sincan Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşların ve ailelerinin onuruna bir program düzenledi.

Sincan Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleşen ve Başkan Ercan’ın ev sahipliği yaptığı programa; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti İlçe Başkan Vekili Soner Arslanargun, İlçe Müftüsü Osman Şener, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, Dernek Başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Sincan Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarına katılan engelli kursiyerlerin oluşturduğu “Umudun Kanatları” ekibi semazen gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri, davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Gösteri sonunda Başkan Ercan, kursiyerleri tebrik etti.

“ENGELLERİ AŞMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Ercan, son yıllarda engelli vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam ve toplumsal yaşama katılım gibi temel sorunlarının ortadan kaldırılması için çok önemli adımlar atıldığını kaydetti. Engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların tüm insanların ortak sorunu olduğunu ifade eden Başkan Ercan, “Engelli vatandaşlarımızın rahat bir hayat sürdürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Ercan, “Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düşmektedir. Aklımızdan hepimizin bir gün engelli olabileceği ve hepimizin birer engelli adayı olduğu çıkmamalıdır. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Yapmamız gereken, dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay, yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek; onların hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevincini, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Ancak bu sayede tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiş, bu haklarını sonuna kadar kullanmaları için uygun ortamı sağlamış oluruz. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bizler burada görüyoruz ki aslında engelli yoktur, engeller vardır. İnşallah biz bu engelleri aşmak için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

Programın sonunda “Umudun Kanatları” ekibine sesli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

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