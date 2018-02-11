Başkan Ertük; Kahramankazanlı sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Ertürk,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı istihdam seferberliği çağrısını anımsatarak, ülke ekonomisine katkıda bulunan, istihdam yaratan sanayici ve iş adamlarının sürekli yanında olduklarını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği ’nin (KASİAD) olağan genel kuruluna katıldı. Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, üreten ve uluslararası piyasalarda rekabet eden önemli sanayici ve iş adamlarının oluşturduğu KASİAD’ın genel kuruluna katılmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Ertürk, Kahramankazan’da 2004 yılından bu yana önemli değişimler yaşandığını ve ilçenin başkentin metropol ilçeleri arasına girmeyi başardığını söyledi. Ertürk, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara için değil, Türkiye için de önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, ilçede yaşanan bu değişimde sanayici ve iş adamlarının katkısının büyük olduğunu söyledi. Kahramankazan’da istihdam yaratan ve ihracata yönelik faaliyetlerde bulunan sanayici ve iş adamlarına ilçe halkı adına şükranlarını sunduğunu söyledi.