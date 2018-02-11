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Başkan Ertük; Kahramankazanlı sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi

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Başkan Ertük; Kahramankazanlı sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkentin sanayi ve ticaret alanında önemli bir yer tutan ve ihracata yönelik önemli bir üretim kapasitesine sahip olan Kahramankazanlı sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ertürk,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı istihdam seferberliği çağrısını anımsatarak, ülke ekonomisine katkıda bulunan, istihdam yaratan sanayici ve iş adamlarının sürekli yanında olduklarını söyledi. 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KASİAD) olağan genel kuruluna katıldı. Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, üreten ve uluslararası piyasalarda rekabet eden önemli sanayici ve iş adamlarının oluşturduğu KASİAD’ın genel kuruluna katılmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Ertürk, Kahramankazan’da 2004 yılından bu yana önemli değişimler yaşandığını ve ilçenin başkentin metropol ilçeleri arasına girmeyi başardığını söyledi. Ertürk, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara için değil, Türkiye için de önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını belirterek, ilçede yaşanan bu değişimde sanayici ve iş adamlarının katkısının büyük olduğunu söyledi. Kahramankazan’da istihdam yaratan ve ihracata yönelik faaliyetlerde bulunan sanayici ve iş adamlarına ilçe halkı adına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anımsatması

Ertürk,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı istihdam seferberliği çağrısını anımsatarak, "Ekmek veren, istihdam yaratan, ülke ekonomisine katkıda bulunan yatırımcılar başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak bütün sanayici ve iş adamlarımızın yanındayız” dedi.

İsmi Kahramankazan oldu

KASİAD’ın 8’inci olağan genel kurulunda mevcut başkan Zafer Korkmaz, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Kurulda ayrıca, derneğin Kazan Sanayici ve İş Adamları Derneği olan ismi, Kahramankazan Kazan Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak değiştirildi.

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