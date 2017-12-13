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Başkan Ertürk, öğrenciler ve usta aşçılarla birlikte Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden kavun dolmasının yapımına katıldı

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Başkan Ertürk, öğrenciler ve usta aşçılarla birlikte Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden kavun dolmasının yapımına katıldı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Ertürk, Efes Endüstri Meslek Lisesi''nde öğrenim gören aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Ertürk burada usta aşçı Mahmut Dolmacı tarafından aşçı adaylarına verilen eğitim seminerine katıldı. Ertürk, öğrencilerle birlikte semineri büyük bir dikkatle izledi.

Ertürk daha sonra ünlü aşçı dolmacı ve öğretmenler ve genç aşçılarla birlikte mutfağa girdi. Başkan Ertürk burada hazırlanan yemekleri büyük bir dikkatle inceledi. Başkan Ertürk ayrıca, öğrenciler ve usta aşçı Dolmacı ile birlikte Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden kavun dolmasının yapımına katıldı. Ertürk, öğrenciler ve öğretmenler kavun dolmasının tadına baktı. Başkan Ertürk, Osmanlı ve Türk mutfağının oldukça geniş ve zengin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Mutfak kültürümüzü öğrencilerimize tanıtmak için yapılan bu etkinlik oldukça önemli. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Genç aşçı adaylarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

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