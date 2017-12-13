Başkan Ertürk, öğrenciler ve usta aşçılarla birlikte Osmanlı mutfağının enfes lezzetlerinden kavun dolmasının yapımına katıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Ertürk, Efes Endüstri Meslek Lisesi ''nde öğrenim gören aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Ertürk burada usta aşçı Mahmut Dolmacı tarafından aşçı adaylarına verilen eğitim seminerine katıldı. Ertürk, öğrencilerle birlikte semineri büyük bir dikkatle izledi.