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Başkan Fatih Duruay, 2016 yılı değerlendirmesi yapmak üzere Gölbaşılı muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirdi

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Başkan Fatih Duruay, 2016 yılı değerlendirmesi yapmak üzere Gölbaşılı muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirdi
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 54 Gölbaşı muhtarı ile bir araya geldi. Muhtarların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Duruay, “El birliği ile Gölbaşı’nda her şeyin en iyisini yapacağız” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 2016 yılı değerlendirmesi yapmak üzere Gölbaşılı muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapan Başkan Duruay, şöyle konuştu: “2016 yılında gerçekten memleket olarak çok büyük badireler atlattık. Seçim süreci geçirdik, darbe atlattık yani zor bir yıl oldu. İnşallah 2017 bunların telafisi olur diye düşünüyorum. Ayrıca 2016’da iki muhtar kardeşimizi de kaybettik, onlara Allah rahmet eylesin. Tabi 2016’da yaşanan darbe gerçeği ile birlikte hizmet anlamında bazı aksaklıklar ortaya çıkmış olabilir. Ama biz tüm mahallelerimizde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık, bundan sonra da yapacağız.

GÖLBAŞI’NA HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Ben sizlerin de önerilerini dinlemek istiyorum. Bu şekilde el birliği ile Gölbaşı’na her şeyin en iyisini yapabiliriz. Muhtarlarımız ile istişare içinde olarak tadilat ve iyileştirme çalışmalarını yaptık, bazı mahallelerimizde kültür merkezlerimizin ihalelerini yaptık temellerini atıyoruz, Gölbaşı merkezinde de bilindiği üzere 4 projemiz var, ayrıca Gölbaşı’nın ortak sıkıntısı Mogan Gölü’nün temizlenmesi ile ilgili gemimiz geldi ve bahar ayında çalışmalara başlayacağız, Konya Yolu ile ilgili görüşmeler olumlu gidiyor ve herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, inanıyorum ki bu projenin temelini de bu sene atacağız. Bu yapılan ve yapılmaya devam eden projeler sadece benim değil tüm Gölbaşı’nın başarısıdır." dedi.

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