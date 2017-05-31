  • BIST 97.348
  • Altın 143,505
  • Dolar 3,5351
  • Euro 3,9548
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 18 °C

Başkan Gökçek Altınpark’a kurulan Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı’nın açılışlarını yaptı

»
Başkan Gökçek Altınpark’a kurulan Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı’nın açılışlarını yaptı
KUTSAL EMANETLER SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI YAPAN BAŞKAN GÖKÇEK, “OSMANLI DÖNEMİ KABE-İ ŞERİF VE MEDİNE-İ MÜNEVVERE ÖRTÜLERİNİ" GÖRMELERİ İÇİN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ANKARA’YA DAVET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan etkinliklerinin yapıldığı Altınpark’a kurulan Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı’nın açılışlarını yaptı.

Başkan Gökçek,Bu büyük bir nimet. Tüm Türkiye’yi davet ediyoruz. Gelsinler görsünler” diyerek, sergide bulunan “Osmanlı Dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere Örtüleri" görmeleri için yerli ve yabancı turistleri Ankara’ya davet etti.

Serginin 21 Haziran’a kadar açık olacağını belirten Başkan Gökçek, Böyle eserleri görmek için Türkiye’den herkesin geleceğini düşünüyorum. Kabe’yi görmek için bu kadar insan çaba sarf ediyor. Burada gelip Kabe’nin kapısını görecek. Hem de Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki, Sultan Abdülhamit zamanındaki, Sultan Abdülaziz zamanındaki Kabe kapılarını görecek. Bu büyük bir nimet tabii. Biz bütün Türkiye’yi davet ediyoruz. Gelsinler görsünler” diye konuştu. 

baskan-gokcek-altinpark’a-kurulan-kutsal-emanetler-sergisi-ve-kitap-fuari’nin-acilislarini-yapti.JPG-“14 TANESİNİ BURADA SERGİLEYECEĞİZ”

Açılış konuşmasına, “Bugün inşallah bir ilke imza atıyoruz Allah izin verirse ve özellikle yıllarca Kabe’ye örtülük yapmış bir çok eser var elimizde. Peygamber Efendimizin mezarında bulunan, üstüne örtülen eserlerimiz var burada. Bunlardan 14 tanesini burada sergileyeceğiz”diyerek başlayan Başkan Gökçek, sergideki eserlerin, Kutsal Emanetler Müzesi’nde sergileneceklerin bir kısmı olduğunu söyledi.

Başkan Gökçek, “İçerde göreceğiniz Kabe kapısı örtülerinden biri, Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin, Kabe’nin kapısına zamanında yaptırdığı örtü. Yani tam anlamıyla bir servet, gördüğünüz zaman gerçekten hayran olacaksınız” dedi. 

baskan-gokcek-altinpark’a-kurulan-kutsal-emanetler-sergisi-ve-kitap-fuari’nin-acilislarini-yapti-001.JPG -“KİTAP FUARIMIZDA ÇOK MİKTARDA YAYIN EVİ VAR”

Başkan Gökçek, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Kur'an-ı Kerim'in de sergilendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük Kur’an-ı Kerim’ini de içeride sergiliyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. O acıdan ramazanda Ankaralılara çok güzel bir seyir hediyesi olacak inşallah. Ayrıca burada kitap fuarımız var, çok miktarda yayınevinin, eserlerini burada satışa sunduğu, sizlerin beğenisine sunduğu bir mekan. Küçük çocuklarımızı unutmadık. Büyükler sergileri gezerken, alışveriş yaparken çocuklar da eğlenecek. Çocuklar için panayırımız var. Dedik ki bu ramazan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde bir başka olsun. Ona göre bir organizasyon yaptık. Umarım ki beğeneceksiniz.”

Açılış törenine katılan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de ramazan ayında Ankara’ya, Osmanlı Dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere örtülerini getirdiği için Başkan Gökçek ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kurdele kesiminin ardından, Başkan Gökçek, eşi Nevin Gökçek, Ankara milletvekilleri ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sergi ve fuar alanını gezdi.

Başkan Gökçek, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kâbe kapısı örtüsünün yaklaşık 500 yıllık bir eser olduğunu söyledi. Kabe kapısı örtülerinin her yıl değiştiğini hatırlatan Başkan Gökçek, Osmanlı padişahlarının, Kabe’ye olan saygılarını, özellikle bu örtüleri yaptırtarak gösterdiklerini belirtti.

Sergideki, dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim’inin örtüsünü, eserin sahibiyle birlikte kaldıran Başkan Gökçek, ardından tezhip sanatı sergisini gezdi. Burada kendisine hatıra olarak Göke Kalyonu desenli İznik çinisi hediye edildi.

baskan-gokcek-altinpark’a-kurulan-kutsal-emanetler-sergisi-ve-kitap-fuari’nin-acilislarini-yapti-002.JPG-SERGİLENEN KÂBE ÖRTÜLERİ

-Sultan Abdülhamid Han tarafından Hicri 1312 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü 

-Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından Hicri 980 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü 

-Sultan Abdülhamid Han tarafından Hicri 1312 yılında yaptırılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülaziz Han tarafından 1287 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü  

- III. Selim Han tarafından 1204 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü  

- II. Mahmud Han tarafından 1242 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü 

-Sultan Abdülmecid Han tarafından 1256 yılında yaptırılan Medine Şam Kapısı Örtüsü

-Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından 951 yılında yaptırılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülmecid Han tarafından 1272 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

 -II. Mahmud Han tarafından yaptırılıp 1808-1839 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-III. Selim bin Mustafa tarafından yaptırılıp 1789-1807 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-Mehmed bin Abdulmecid (Mehmet Reşat) tarafından yaptırılıp 1909-1918 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülaziz Han tarafından yaptırılıp 1861- 1876 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülaziz bin Mahmud Han tarafından yaptırılıp 1861- 1876 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü 

-KİTAP FUARI'NIN DA AÇILIŞI YAPILDI

Başkan Gökçek, beraberindekiler daha sonra 170 yayın evinin katıldığı Kitap Fuarı'nın da açılışını yaparak kitap fuarı alanını gezdiler ve yayın evi yetkilileriyle sohbet ettiler.

Kitap Fuarı'nın açılışının ardından Gökçek ve beraberindeki misafirleri Altınpark Meydanı'nda kurulan dev çadırda binlerce Ankaralı ile birlikte iftar yaptılar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇANKAYA GÜNEYPARK'TAKİ KONUTLAR İLE TURAN GÜNEŞ VE DOĞUKENT BULVARLARINI BİRBİRİNE BAĞLIYOR27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:41
  • Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek'ten 15 Temmuz Şehitine Vefa27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:37
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİNİN MERKEZİ ALTINPARK'TA ETKİNLİKLER, GECE YARISINA KADAR DEVAM EDECEK26 Mayıs 2017 Cuma 14:28
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın K-9 bomba arama köpekleri göreve hazır25 Mayıs 2017 Perşembe 11:48
  • Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, BELMEK yılsonu sergisini gezdi25 Mayıs 2017 Perşembe 11:37
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “BÜYÜKŞEHİR’DE FETÖ OPERASYONU” AÇIKLAMASI24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:39
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Radyo Viva'da23 Mayıs 2017 Salı 14:52
  • BAŞKAN GÖKÇEK ANKARA TURİZMİNE BÜYÜK İVME KAZANDIRMASI BEKLENEN ANKAPARK’I PROFESYONEL TURİZMCİLERE GEZDİREREK GÖRÜŞLERİNİ ALDI22 Mayıs 2017 Pazartesi 19:58
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AŞTİ İÇİNDE GÖRME ENGELLİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYAN İZ YOLLARINDA ONARIM YAPIYOR22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:40
  • EGO OTOBÜS ŞOFÖRLERİ, TEORİK VE UYGULAMALI “TEMEL İLK YARDIM” EĞİTİMLERİ ALIYOR22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:31
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim