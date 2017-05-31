Başkan Gökçek Altınpark’a kurulan Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı’nın açılışlarını yaptı

KUTSAL EMANETLER SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI YAPAN BAŞKAN GÖKÇEK, “OSMANLI DÖNEMİ KABE-İ ŞERİF VE MEDİNE-İ MÜNEVVERE ÖRTÜLERİNİ" GÖRMELERİ İÇİN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ANKARA’YA DAVET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan etkinliklerinin yapıldığı Altınpark’a kurulan Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı’nın açılışlarını yaptı.

Başkan Gökçek,“Bu büyük bir nimet. Tüm Türkiye’yi davet ediyoruz. Gelsinler görsünler” diyerek, sergide bulunan “Osmanlı Dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere Örtüleri" görmeleri için yerli ve yabancı turistleri Ankara’ya davet etti.

Serginin 21 Haziran’a kadar açık olacağını belirten Başkan Gökçek, “Böyle eserleri görmek için Türkiye’den herkesin geleceğini düşünüyorum. Kabe’yi görmek için bu kadar insan çaba sarf ediyor. Burada gelip Kabe’nin kapısını görecek. Hem de Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki, Sultan Abdülhamit zamanındaki, Sultan Abdülaziz zamanındaki Kabe kapılarını görecek. Bu büyük bir nimet tabii. Biz bütün Türkiye’yi davet ediyoruz. Gelsinler görsünler” diye konuştu.

-“14 TANESİNİ BURADA SERGİLEYECEĞİZ”

Açılış konuşmasına, “Bugün inşallah bir ilke imza atıyoruz Allah izin verirse ve özellikle yıllarca Kabe’ye örtülük yapmış bir çok eser var elimizde. Peygamber Efendimizin mezarında bulunan, üstüne örtülen eserlerimiz var burada. Bunlardan 14 tanesini burada sergileyeceğiz”diyerek başlayan Başkan Gökçek, sergideki eserlerin, Kutsal Emanetler Müzesi’nde sergileneceklerin bir kısmı olduğunu söyledi.

Başkan Gökçek, “İçerde göreceğiniz Kabe kapısı örtülerinden biri, Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin, Kabe’nin kapısına zamanında yaptırdığı örtü. Yani tam anlamıyla bir servet, gördüğünüz zaman gerçekten hayran olacaksınız” dedi.

-“KİTAP FUARIMIZDA ÇOK MİKTARDA YAYIN EVİ VAR”

Başkan Gökçek, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Kur'an-ı Kerim'in de sergilendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük Kur’an-ı Kerim’ini de içeride sergiliyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş. O acıdan ramazanda Ankaralılara çok güzel bir seyir hediyesi olacak inşallah. Ayrıca burada kitap fuarımız var, çok miktarda yayınevinin, eserlerini burada satışa sunduğu, sizlerin beğenisine sunduğu bir mekan. Küçük çocuklarımızı unutmadık. Büyükler sergileri gezerken, alışveriş yaparken çocuklar da eğlenecek. Çocuklar için panayırımız var. Dedik ki bu ramazan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde bir başka olsun. Ona göre bir organizasyon yaptık. Umarım ki beğeneceksiniz.”

Açılış törenine katılan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de ramazan ayında Ankara’ya, Osmanlı Dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere örtülerini getirdiği için Başkan Gökçek ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kurdele kesiminin ardından, Başkan Gökçek, eşi Nevin Gökçek, Ankara milletvekilleri ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sergi ve fuar alanını gezdi.

Başkan Gökçek, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kâbe kapısı örtüsünün yaklaşık 500 yıllık bir eser olduğunu söyledi. Kabe kapısı örtülerinin her yıl değiştiğini hatırlatan Başkan Gökçek, Osmanlı padişahlarının, Kabe’ye olan saygılarını, özellikle bu örtüleri yaptırtarak gösterdiklerini belirtti.

Sergideki, dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim’inin örtüsünü, eserin sahibiyle birlikte kaldıran Başkan Gökçek, ardından tezhip sanatı sergisini gezdi. Burada kendisine hatıra olarak Göke Kalyonu desenli İznik çinisi hediye edildi.

-SERGİLENEN KÂBE ÖRTÜLERİ

-Sultan Abdülhamid Han tarafından Hicri 1312 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

-Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından Hicri 980 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

-Sultan Abdülhamid Han tarafından Hicri 1312 yılında yaptırılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülaziz Han tarafından 1287 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

- III. Selim Han tarafından 1204 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

- II. Mahmud Han tarafından 1242 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

-Sultan Abdülmecid Han tarafından 1256 yılında yaptırılan Medine Şam Kapısı Örtüsü

-Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından 951 yılında yaptırılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülmecid Han tarafından 1272 yılında yaptırılan Kâbe Kapı Örtüsü

-II. Mahmud Han tarafından yaptırılıp 1808-1839 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-III. Selim bin Mustafa tarafından yaptırılıp 1789-1807 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-Mehmed bin Abdulmecid (Mehmet Reşat) tarafından yaptırılıp 1909-1918 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülaziz Han tarafından yaptırılıp 1861- 1876 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-Abdülaziz bin Mahmud Han tarafından yaptırılıp 1861- 1876 yılları arasında kullanılan Medine Kabir Örtüsü

-KİTAP FUARI'NIN DA AÇILIŞI YAPILDI

Başkan Gökçek, beraberindekiler daha sonra 170 yayın evinin katıldığı Kitap Fuarı'nın da açılışını yaparak kitap fuarı alanını gezdiler ve yayın evi yetkilileriyle sohbet ettiler.

Kitap Fuarı'nın açılışının ardından Gökçek ve beraberindeki misafirleri Altınpark Meydanı'nda kurulan dev çadırda binlerce Ankaralı ile birlikte iftar yaptılar.