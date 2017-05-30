Başkan Gökçek ANFA şirketi personeli ve aileleriyle iftarda buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eşi Nevin Gökçek, Büyükşehir’e bağlı ANFA şirketi personeli ve ailelerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişiyle, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Altınpark ’ta düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı dev sofrada, semazen gösterisi, tasavvuf müziği konseri ve dualar eşliğinde iftar saatini bekleyen katılımcılara, Başkan Gökçek, oruç ların açılmasının ardından müjdeli haberler verdi.

Sözlerine, tüm katılımcıların ramazan ayının hayırlı olması temennisiyle başlayan Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“15 Temmuz’da ANFA Güvenlik ve Peyzaj'da çalışan arkadaşlarımız, gerçekten canla Türkiye için, vatanları için, evlatları için, inançları için çok ciddi bir mücadele verdiler. Hatta bunların arasında bir kardeşimizi şehit verdik. Allah mekanını cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun, günlerce de nöbet beklediniz. Sağolun, varolun.

Peyzaj mimarlarına kısmen de olsa bir ikramiye verildiğini, ancak güvenlik mensuplarına bunun verilmediğini öğrendiğini kaydeden Başkan Gökçek, “Bu işi dengelememiz lazım. Mutlaka onlara da önümüzdeki ay, ramazan münasebetiyle bir ödül verelim dedik. Ailelerimize, çocuklarımıza bir hediyemiz olsun istiyorum” müjdesini verdi.

Başkan Gökçek, ANFA ’dan iş alan müteahhitlerin Haziran ayı itibariyle sözleşmelerinin sona ereceğini ve bu yüzden de 100 kadar taşeron peyzajcının açıkta kalacağını da ifade ederek, “O 100 kişiyi de inşallah kadroya alıyoruz. Onlara da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

-HATIRA FOTOĞRAFI VE ÇOCUKLARA RAMAZAN HEDİYELERİ…

Açıklamalarının ardından “Ramazan Hatırası” yazısı önünde katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Gökçek, ayrıca iftara katılan çocuklara da top, araba ve bebeklerden oluşan hediyeler dağıttı.

Başkan Gökçek, iftar yemeğinin ardından da eşi Nevin Gökçek ile birlikte ANFA’da bu akşam açılacak olan “Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı”ndaki son hazırlıkları da yerinde denetledi.

Başkan Gökçek, kitap fuarında stant açan bir yayınevi yetkililerinin hediye ettiği “Yenikapı Cephesi” kitabını alırken de “15 Temmuz’daki mücadelenin en büyüğü Ankara’da verildi ama hep İstanbul konuşuldu” dedi.