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Başkan Gökçek; Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukları ziyaret etti

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Başkan Gökçek; Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukları ziyaret etti
ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİ KIRMAYARAK HEM VOLEYBOL HEM DE BADMİNTON OYNAYAN BAŞKAN GÖKÇEK;“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDE BİR SEVİNÇ, BİR MUTLULUK, BİR TEBESSÜM GÖRMEK, BENİM İÇİN HER ŞEYE DEĞER”

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Pursaklar’da kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların kaldığı, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukları ziyaret etti.  

Başkan Gökçek, hafta sonu mesaisini 4 ile 12 yaş arasında 300 çocuğun barındığı siteyi ziyaret ederek geçirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Gökçek,   çocuklara voleybol ve basketbol topu, badminton, zeka küpü, bebek, araba gibi çeşitli oyuncaklar armağan etti.

Çocukların neşe ve sevinçlerine ortak olan Başkan Gökçek, Arda Eren Başar adlı çocuğun arabasını monte etmesine yardım ederken, çocukların top oynama isteklerini de kırmadı. Başkan Gökçek, çocuklarla hem voleybol hem de badminton oynayarak kısa süreli de olsa birlikte yaptıkları maç ile neşeli dakikalar geçirdi. Futbol meraklısı çocukların toplarının üzerine imza atma isteklerini de geri çevirmeyen Başkan Gökçek, topları da tek tek imzaladı. Bazı çocukların el ve kollarına imza attırmak istemeleri de çok sevimli görüntülere sahne oldu.   

Ziyarette, özellikle 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklara oyuncaklarını veren ve her biriyle tek tek ilgilenen Başkan Gökçek, çocukların yoğun sevgisi karşısında duygusal anlar yaşadı.

-BAŞKAN GÖKÇEK:“HER ZAMAN TÜM ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ” 

Anne babasıyla büyümek gibi bir şansı olmayan, yarınlarımızı emanet edeceğimiz kimsesiz ve bakıma ihtiyacı bulunan yavrulara devletin en iyi şekilde bakarak yetiştirdiğini ifade eden Başkan Gökçek, “ Ben de bir süre çocuklarımıza sahip çıkan Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Genel Müdürlüğü’nü yaptım. Bugün Genel Müdürlük yaptığım o günleri yeniden yaşadım. Bu inanılmaz bir duygu.  Her zaman ve her koşulda hem şahsım hem de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çocukların yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz” dedi.  

Ankara’da yaşayan tüm çocuklara hiçbir ayrım yapmadan dini ve milli bayramlar ve festivaller başta olmak üzere her zaman çeşitli hediyeler dağıttıklarını hatırlatan Başkan Gökçek, “Bize emanet edilen yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirip kollamak zorundayız. Bugün olduğu gibi, çocuklarımızın yüzünde mutluluğu, sevinci ve tebessümü görmek benim için her şeye değer” diye konuştu.

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