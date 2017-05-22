BAŞKAN GÖKÇEK ANKARA TURİZMİNE BÜYÜK İVME KAZANDIRMASI BEKLENEN ANKAPARK’I PROFESYONEL TURİZMCİLERE GEZDİREREK GÖRÜŞLERİNİ ALDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara turizmine büyük ivme kazandırması beklenen ANKAPARK'ı profesyonel turizmcilere gezdirerek görüşlerini aldı.

Turizmciler, ANKAPARK 'a tam not verdi. Başkan Gökçek, "Parkın yüzde 83'ü bitti, 17'lik kısım kaldı" dedi.

Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ANTOD) öncülüğünde, TÜRSAB, turizmle ilgili seyahat acenteleri, Turizm Profesyonelleri Derneği ve Ankara Rehberler Odası üyeleri, Başkan Gökçek’i ziyaret ederek, ANKAPARK’la ilgili bilgi aldı, daha sonra da Başkan Gökçek ile ANKAPARK’ı gezdi.

Başkan Gökçek, ANKAPARK Koordinasyon Merkezi’nde turizmcilere parkı anlatırken, önerilerini alıp, sorularını da cevaplandırdı.

ANKAPARK’ı, gelecek yıl 23 Nisan'da açmayı hedeflediklerini, ölü mevsimde açmak istemediklerini belirterek şunları söyledi:

“Proje bu sene bitiyor bitmesine ama bize söylenen şu; 'Mevsim olarak eğer ölü bir mevsimde açarsanız, olayı da ölü doğurursunuz.' Mevsimini normal yakalamanız lazım diye, önümüzdeki sene 23 Nisan’ı açılış tarihi olarak düşünüyoruz. Aslında yüzde 17’lik bir kısım kaldı, yüzde 83’ü bitti. Hiç tartışmasız Avrupa’nın en büyüğü. Dünyanın en büyüğü diyeceğim de en son geçen sene Çin’e gittim, alan olarak bizden büyük. Ama oyuncak sayısı açısından bizimle dünyada bizimle yarışan tek bir ikinci yer yok. Bunu bütün dünya kar için yapıyor. Biz burada kar olarak bir şey düşünmedik. Ben Disneyland’ı Ankara’ya çok davet ettim, 'gelin, kendiniz yapın' diye... Onlarda 60-70 civarında oyuncak bulunuyor. Ben baktım bu kadar ısrarıma rağmen gelmiyorlar. Ankara’da biliyorsunuz turizm sıfır, yani 1 değil sıfır. Turizmi geliştirecek çok ciddi bir atılım gerekiyor. Nasıl yol, su, kanalizasyon bir kentin hayatı için önemliyse, turizm açısından da böyle bir yatırım önemli. Onun için biz paraya kıydık ve buraya çok ciddi bir yatırım yaptık. Bu yatırımı kıskananlar var, haset edenler var, ondan dolayı da kötüleyenler var."

-“ANKAPARK, TÜRKİYE’YE DE DEĞER KATACAK”

ANKAPARK’ın açıldığı zaman Ankara’ya ne kadar büyük katkısı olduğunu hep birlikte göreceklerini ifade eden Başkan Gökçek, 1. yıl itibariyle minimum 3 milyon ziyaretçi beklediğini söyledi. Gökçek, parkın işletmesini uluslararası işletme yapan bir firmaya verdiği takdirde, o zaman işletme hakkını alan ülkeye göre yurtdışından da 1 milyon civarında minimum turist getireceğini kaydetti.

Başkan Gökçek, ANKAPARK’ın sadece Ankara için değil, Türkiye için de önemli bir yatırım olduğunun altını çizerek; “Burayı geleni alacaksınız, Antalya’ya, Konya’ya, Kapadokya’ya götüreceksiniz. Tamamen bir ön giriş olacak ve gelenin burayı 1 günde gezmesi de mümkün değil. Minimum 3 gün. Çünkü 1274 oyuncak var ama küçük, ama büyük göreceksiniz ve dünyada olmayan çok enteresan şeyler var. Toplam 100 bin metrekareyi aşkın kapalı alanımız var. Kapalı alanlarda, tıpkı açık alanlarda olduğu gibi roller coaster’dan tutun, her türlü oyuncak var”şeklinde konuştu.

-TURİZM HEYETİ, ANKAPARAK’A HAYRAN KALDI

Başkan Gökçek, daha sonra turizmciler ve otelcilerden oluşan heyete ANKAPARK’ı gezdirdi. ANKAPARK’ın dev giriş kapısı önünde heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Gökçek, kapıyla ilgili olarak, “Bütün dünyada girdiğiniz zaman kendi kültürünü yansıtan girişler görürsünüz. Biz de Selçuklu olduğumuz için böyle bir kapı yaptık. Selçuklu'da gördüğümüz hangi minarenin, hangi parçanın neye ait olduğu da yazıyor. Hepsi Anadolu’daki Selçuklu kültürünü yansıtan figürler” diye konuştu.

Başkan Gökçek, ANKAPARK ile Ankara’ya yurtdışından doğrudan uçuşların da başlayabileceğini belirterek, “Şimdi Ankara'ya doğrudan uçuşları artırmak için bir gerekçe lazım işte bu gerekçe burası olacak inşallah” dedi.

-HEYETTEKİLER, GÜVENLİK SENSÖRÜNE TAKILDI...

Turizmcilerle birlikte gazetecilere ve heyet üyelerini, ANKAPARK’taki oyuncaklara bindiren Başkan Gökçek ile beraberindekilerin yaşadıkları olay da ANKAPARK’taki oyuncakların güvenlik sisteminin test edilmesine neden oldu.Parkta bir roller coaster’a binen Başkan Gökçek ve heyet üyeleri, tırmanış sırasında setin durması sonucu yaklaşık 10 dakika beklemek zorunda kaldılar. Ancak daha sonra olayın, gazetecilerin ve televizyoncuların görüntü yarışı içine girerek rayların üzerinden atlaması ve dokunması bunun üzerine de güvenlik sensörlerinin devreye girerek sistemi kilitlemesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Başkan Gökçek roller coasterden indikten sonra yaptığı açıklamada “Güvenlik sensörü rayda insan algılar algılamaz sistemi durdurdu. Yani birisine çarpacakmış gibi, sistem öyle algılıyor ve tık deyip durduruyor. Aslında bu olay güvenliğin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor, yani rayın üzerinde birisi var, tehlike var diye ‘tık’ deyip duruyor” dedi.

Başkan Gökçek ve konuklar daha sonra Ankapark içindeki diğer oyuncaklara binerek keyifli bir zaman geçirdiler.

-TURİZMCİLER NE DEDİLER?

Aysun Demir (Büyükhanlı Park Otel Genel Müdürü): Dünyada 2 temapark gördüm. Onun için burayı da görmek istedim. Burası çok etkileyiciydi. Ankara için, Ankara turizmi için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum.

Buket Aytan (TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Opera Turizm Sahibi) : ANKAPARK’ı çok beğendik. Çok ciddi güzel bir yatırım yapılmış. Başta Ankara turizmine daha sonra da Türkiye turizmine çok faydası olacağını düşünüyorum. Avrupa’nın da en büyük temaparkı olacak. 1 sene sonra 23 nisan 2018’de açılacağını ifade ettiler Başkanımız, Ankara için çok başarılı buldum, çok büyük bir ivme kazandıracak.

Savaş Çolakoğlu (Ankara Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı): ANKAPARK, beklentilerin ötesindeydi. Biz de otelciler olarak Ankara’ya değer katacak bu yatırımı yerinde görmek niyetindeydik. Çünkü bu, şehrimize çok ciddi bir katkı sunacak bir yatırım. Biz Başkanımızdan da şunu rica ettik; çok iyi tanıtım yapılırsa, gerçekten Ankara’ya yapılmış çok ciddi bir katkı olacaktır. İyi bir tanıtımla, Ankara şehrimizin dinamiklerini değiştirecektir."