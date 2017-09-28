Başkan Gökçek, Ankara’da bulunan 9 ülkenin büyükelçisi ile temsilcisini, makamında ayrı ayrı kabul etti

Konuk diplomatlar, Başkan Gökçek'e, Ankara’nın gelişimine ve değişimine yönelik övgülerde bulunurken, başkentler arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi talepleri de memnunlukla karşılandı.

Başkan Gökçek'in ilk konuğu, Türkiye'deki görev süresini tamamlayan Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov oldu. Faig Baghirov, Başkan Gökçek’e, Ankara’nın her geçen gün geliştiğini ve adeta inşaat alanına döndüğünü belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ankara’da yeni yapılan cadde, bulvar ve köprülü kavşak çalışmalarından dolayı Başkan Gökçek’i tebrik eden Baghirov, Haydar Aliyev Parkı ve Hatıra Ormanı için yardım taleplerini, Gökçek’in de yerine getirdiğini vurgulayarak, Azerbeycan adına teşekkür etmek için geldiklerini belirtti.

Baghirov'un, park içindeki kafenin "Azerbaycan Tanıtım Evi" yapılmasını ricasını, Başkan Gökçek de olumlu karşılayarak, yardımcı olacaklarını söyledi.

-"FİLİSTİNLİLER OLARAK TÜRKİYE’Yİ AĞABEYİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ”

Başkan Gökçek’in ikinci konuğu, Filistin Büyükelçisi Faed Khalid A.Mustafa oldu. Büyükelçi Mustafa, yoğun programı arasında kendilerini kabul eden Başkan Gökçek’e teşekkür ederek, “Bizim görüşmelerimiz, her zaman sevgi, kardeşlik, dostluk içeriyor. Bu da Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk ve kardeşliğin göstergesidir. Bizim Filistin’de Türkiye’ye ve Türk milletine karşı çok büyük sevgimiz var. Filistinliler olarak Türkiye’yi ağabeyimiz gibi görüyoruz” dedi.

İlişkileri güçlendirmek istediklerini belirten Büyükelçi Mustafa, “Hamdolsun, Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli gelişmekte, güçlenmekte. Bu ilişkiler, kültür, ekonomi, sağlık gibi tüm yönlerden daha da güçlenecek inşallah” dedi.

Başkan Gökçek de “Biz Filistin’i her zaman kardeş bildik. Öyle de bilmeye devam edeceğiz inşallah. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Filistin’e olan sevgisini herkes biliyor. Gönlümüz, Filistin’in özgür bir devlet olması. Bizi üzen nokta, Müslümanların içine düştüğü durum. Bir avuç Yahudi, Müslümanlara zulmediyor ve hükmediyor. Büyük İsrail fikrine her gün biraz daha hizmet ediyor” dedi.

Filistin Büyükelçisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kudüs Valiliği arasında kardeş şehir ve işbirliği anlaşması imzalanması arzusunda olduklarını belirtti. Başkan Gökçek ise Ekim ayındaki Belediye Meclisi’nde konunun görüşülebileceğini söyledi.

-TAYVAN TEMSİLCİSİ, TAİPEİ'YE CAMİ İSTEDİ

Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Yaser T.H. Cheng de Başkan Gökçek'e, Ankara ile Başkent Taipei arasındaki dostluk ilişkilerini ve ticari hacmi güçlendirme amacında olduklarını belirtti. Yaser T.H. Cheng, Tayvan’da yaklaşık 300 bin Müslüman olduğunu, buna karşın 5 cami bulunduğunu belirterek, Tayvan’a bir cami yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüştüklerini, Başkent Taipei’de arazi bulacaklarını belirterek, cami yapımı için Başkan Gökçek’ten destek istedi.

Temsilci, Taipei Belediye Başkanı'nın mektubunu Başkan Gökçek’e sunarak, 2 başkent arasında güzel bir işbirliği kurmak istediklerini söyledi.

-ANKARA’DA BÜKREŞ GÜNLERİ

Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopando de kabulünden dolayı Başkan Gökçek'e teşekkür ederek, “Bir yıl önce Türkiye’ye geldim ve ilk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettim” dedi.

Gelecek yıl Türkiye-Romanya ilişkilerinin, 140. yıldönümünün kutlanacağını belirten Sopando, "Bu konuda sizin belediye başkanlığınızla çok daha fazla etkinlik yapmak isteriz" diye konuştu.

Başkan Gökçek, bu konuda yardımcı olacaklarını belirterek, “Ankara’da Bükreş Günleri yapabiliriz. Biz değişik ülkelerle karşılıklı günler yapıyoruz. Orada gidiyoruz ‘Ankara Günleri’ yapıyoruz. O ülkenin başkenti de buraya geliyor”diye konuştu.

Büyükelçi, Dikmen Vadisi’nin çok güzel bir vadi ve park olduğunu belirterek, "Ben dünyanın pek çok yerinde bir çok güzel yeşillikler güzel parklar gördüm, fakat oraya yapılan çalışma, gerçekten gözle görülüyor. Parkta birçok çeşit ağaç var” dedi.

-KUVEYT HAVAALANINA ANKAPARK REKLAMI-

Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousuf A. Alzawawı de kabulde, Başkan Gökçek’e, Twitter'da çok aktif olduğunu belirterek, “Trump’la yarışıyorsunuz galiba” dedi.

Başkan Gökçek de “Trump kadar takipçim yok ama Türkiye açısından düşünürsen, Twitter'ı en etkili kullanan benim herhalde. 4 milyon 40 bin takipçim var” dedi.

Büyükelçinin sorusu üzerine Ankara’nın gelişimi hakkında bilgi veren Başkan Gökçek, altyapı ve üstyapı yatırımlarını, sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerini, yeşil alan çalışmalarını anlattı. Gökçek, "Ankara’nın adı, ben belediye başkanı olduğumda, bozkır Ankara idi. Şu anda Türkiye’nin en yeşil kent merkezi” dedi.

Avrupa’nın en büyük tema parkı olacak ANKAPARK'ı yaptıklarını da belirten Başkan Gökçek, “İnşallah bütün Kuveyt, orası açılınca mutlaka gelecek, yaz kış açık olacak bu parkımızda bizim misafirimiz olacak” diye konuştu.

Büyükelçi Alzawawı ise Başkan Gökçek’e, “Bu büyük başarıların daha iyi tanıtılması gerektiğine inanıyorum. Yaptığınız faaliyetleri bütün dünyanın tanıması lazım” dedi.

Gökçek, “İnşallah yakında büyükelçilere özel bir yemek ve tanıtım toplantısı yapmak istiyorum. ANKAPARK ve diğer yaptıklarımızı da göstermek istorum. ANKAPARK açıldığında, Kuveyt Havaalanı’na da reklam koyduracağım. İnşallah işbirliği yapar Kuveyt’i buraya getiririz” dedi.

Başkan Gökçek, sözlerine şöyle devam etti :

“Çok büyük iki yer daha yapıyoruz; Kutsal Emanetler ve Bilim Müzesi. Bugüne kadar Kabe’ye örtülen Kabe kapısı örtüleri ve Resulullah'ın mezarının üstüne, civarına asılan örtüler. Bütün dünyadan 190 adet topladım. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaklaşık 500 yıl önce Kabe’ye astığı Kabe örtüsü de bende. Bütün Müslümanlar bunu görmeye gelecek.

Büyük İnanç Müzesi’nde, asırlar boyu Müslümanların neler yaptığını sergileyeceğiz. 20. Asrın sonunda ve 21. Asrın başında ancak yeni teknolojilerle idrak edilen ayetleri, özel bir teknolojiyle ziyaretçilere yansıtacağız."

-BAŞKAN GÖKÇEK “BİR DENİZİMİZ EKSİK”

Başkan Melih Gökçek’in bir başka ziyaretçisi Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter de Ankara’da yaşamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Gerçekten burada bulunan arkadaşlarım, bu şehirde yaşamaktan çok memnun. Aslında Ankara, İstanbul kadar tanınmasa da buradaki yaşam, İstanbul’dan çok daha iyi” dedi.

Gökçek ise Büyükelçi'ye cevaben “Kesinlikle bir tek denizimiz yok ama yaşam kalitesi burada daha iyi” diye konuştu.

Cooter, iki ülke olarak eğitim alanında işbirliği yaptıklarını, pek çok Türk öğrencinin Kanada’ya gittiğini belirterek, Türkiye ile kültürel alanda işbirliği yapmayı ve Türk Milleti'nin Kanada’yı daha yakından tanımasını istediklerini söyledi.

Kanada’nın kuruluşunun 150. yıldönümü nedeniyle bir film festivali düzenlemek istediklerini kaydeden Cooter, festivalin İstanbul’da başlayacağını, ancak bazı filmlerin Ankara’da gösterilmesini istediklerini söyledi.

Başkan Gökçek de karşılıklı işbirliğinin artırılması için destek vereceklerini söyledi.

-NİJERYA’DAN İŞBİRLİĞİ İSTEĞİ

Nijerya Büyükelçisi Iliasu Audu Paragalda de Başkan Gökçek’e, Ankara’nın planlaması ve şehir yapısının çok güzel olduğunu belirterek, bilgi alışverişinde bulunmak ve başkentler arasında işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Başkan Gökçek ise Paragalda’ya, görevi nedeniyle “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

-PORTEKİZ BÜYÜKELÇİSİ'NE, REKREASYON ALANLARI ÖNERİSİ

Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva da Başkan Gökçek’i ziyaret ederek, Ankara’da yaşamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Büyükelçi da Silva, “Ankara çok ilginç geldi bana. Burada yaşamayı seviyorum. Modern şehir. Ancak rekreasyon alanlarını gezemedim” dedi.

Başkan Gökçek ise Büyükelçi da Silva’ya, rekreasyon alanlarını, eşi Nevin Gökçek ile birlikte gezmesi teklifinde bulundu.

-GABON BÜYÜKELÇİSİ

Başkan Gökçek'in son konuğu, Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault oldu. Büyükelçi Immongault, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, Gabon için Türkiye’nin önemli bir model olduğunu, iki ülkenin, politik anlamda olduğu gibi, ekonomik anlamda da yakın olduğunu söyledi.

Büyükelçi'nin Gabon’a davet ettiği Başkan Gökçek de Gabon'un Başkent Libreville'nin belediye başkanını Ankara’ya davet ederek gezdirmek istediğini bildirdi.

9 ülke büyükelçi ve temsilcilerini makamında tek tek kabul eden Başkan Gökçek, konuklarına, ileri bir tarihte tüm büyükelçilerle bir araya gelerek, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsüyle ilgili detaylı bilgi vermek istediğini de söyledi.

Konuk diplomatlarla hatıra fotoğrafı çektiren, porselen tabaklar ve Ankara ile ilgili kitaplar hediye eden Gökçek'e, konukları da kendi ülkelerini temsilen, Gökçek'e çeşitli hediyeler sundu.