BAŞKAN GÖKÇEK; ANKARA’DA MEYVE VE SEBZE SATANLARI İKAZ ETTİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK:“ANKARA’DA MEYVE VE SEBZE SATANLARI İKAZ EDİYORUM;FİYATLAR, ALIŞ FİYATININ 2 KATINDAN FAZLA OLURSA,HER İLÇEDE BİR SEBZE/MEYVE TANZİM SATIŞ MAĞAZASI AÇACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten, sebze/meyve fiyatlarının yüksekliğinden yakınan vatandaşlara, “tanzim satış” müjdesi geldi. Başkan Gökçek, “Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum;

Fiyatlar, alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satış mağazası açacağız” dedi.

Başkan Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sebze meyve fiyatlarında son dönemde artış görülmesinden, vatandaşların büyük şikayeti olduğunu dile getirerek şu paylaşımlarda bulundu:

"-(Üreticiden bire alıp beşe satıyorlar) deniliyor...

-Ben Keçiören Belediye Başkanı iken aynı şimdiki gibi fiyatlarla oynanıyordu.

-‘Fiyatları düzeltin, yoksa tanzim satışlara başlarım’ dedim.

-Ama umursamadılar. Ben de mecburen tanzim satışlara başladım, fiyatlar hemen aşağılara indi. Pişman oldular ama iş işten geçmişti...

-Şimdi market ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satış yapan esnafa sesleniyorum; Kâr etmek en tabii hakkınız, ancak fahiş kâra hakkınız yok.

-Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum. Fiyatlar alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satış mağazası açacağız... Bir hafta müsaade ediyoruz. Fiyatlar düşmezse, ‘Ankara Tanzim Satış’ hayırlı olsun.”

Başkan Gökçek Twitter'dan bir anket de başlatarak, önümüzdeki hafta sonuna kadar fiyatlar yüksek kalırsa;

“Tanzim satış başlamalı”,

“Belediye satış yapmasın” ve

“Kararsızım” seçeneklerini bundu.