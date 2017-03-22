BAŞKAN GÖKÇEK, "ANKARAGÜCÜ’NE DESTEK OLMUYOR” ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü’ne destek olmadığına ilişkin iddialara, “Büyükşehir Belediyesi olarak 60 trilyona (eski parayla) ilişkin yardım sağladık. Halen de sağlamaya devam ediyoruz. Daha ne yapalım?”..

Best FM’de Ufuk Karcı’nın sunumuyla gerçekleşen “Konuşan Türkiye” programına konuk olan Başkan Gökçek, belli bir kesim tarafından özellikle dile getirilen “Melih Gökçek, Ankaragücü’ne destek olmuyor” eleştirilerine bir kez daha cevap verdi.

“Bu söz yüzde 100 yanlış bir söz. Melih Gökçek, zamanında Ankaraspor’u sırf Ankaragücü için feda etti. Ankaraspor'u ligden attılar o dönem” diyen Başkan Gökçek, Ankaragücü yönetiminde olunduğu dönemde kulübe yapılan transferlerden söz ederek, “Kulübün borsa değeri, o dönem 34 milyon Euro'ya çıktı. Bugünkü parayla düşündüğün zaman 140 trilyonluk bir kulüp haline geldi… Ama maalesef o dönemin içinde Cemal Aydın mahkemeye gitti ve bizim üyeliklerimizi düşürdü” dedi.

O dönem, “Kulübü borca soktunuz” eleştirilerine maruz kaldıklarını da hatırlatan Başkan Gökçek, “Hem şampiyon olmak istiyorsun, hem 'takım kur' diyorsun, hem de borcun olmayacak. Bunun mantığı var mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor’un borcu ne kadar? Ciddi borçları var. Bizim öyle büyük borcumuz da yok. Onların katrilyonluk borçları var. 1,5 katrilyon (eski parayla) borcu olan kulüp var” diye konuştu.

-“2,6 MİLYON EURO’LUK SPORCUYU 400 BİN EURO’YA SATTILAR”

Ankaragücü’nün yine aynı dönemde 140 trilyon (eski parayla) liralık sporcusu bulunduğunu ve 80 trilyon lira civarında borcu olduğunu da kaydeden Başkan Gökçek, bu rakamın da lig içinde kazanılacak 60 trilyon liralık gelirle ödenmesinin planlandığını söyledi. Ancak tüm bunlara rağmen o dönem üyeliklerinin iptal ettirildiğini de hatırlatan Başkan Gökçek, “(Yapmayın, alın kulübü idare edin ya da verin, devam edeyim) dedim. (Olmaz, yönetimi biz seçeceğiz, siz yöneteceksiniz, para aktaracaksınız) dediler. Var mı böyle bir şey? Ardından da Cengiz Topel geldi ve 2,6 milyon euro’ya transfer edilen çocuğu, 400 bin euro’ya Bursa’ya verdiler” dedi.

Topel yönetiminin de tüm sporcuları satıp, paralarının da “Hiç” edildiğini ifade eden Başkan Gökçek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, bu sürecin mahkeme kararı nedeniyle işlediğini söyledi. Cemal Aydın, Cengiz Topel ve kendisinin de bulunduğu toplantıda, Ankaragücü’nü yıllık 60 trilyon lira geliri olan bir kulüp haline getireceği vaadini de hatırlatan Başkan Gökçek, “Cemal Aydın bunu 3 ayda yapacağımı düşünerek, hemen elimden almak istedi kulübü… Kulübü elimizden aldılar Süper Lig'den 1’e düştü, sonra 2’ye düştü… 2. Ligdeyken de ‘Melih Gökçek bize destek ol’ diye eleştiride bulunuyorlar”açıklamasında bulundu.

-ANKARAGÜCÜ’NE 60 TRİLYONA YAKIN YARDIM…

Ankaragücü’ne Büyükşehir Belediyesi ve kendi öncülüğündeki Ankaragücü sevdalıları tarafından yapılan destekleri de rakam rakam açıklayan Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

"Sadece geçen sene Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden 5 trilyon para verildi. Sezon başında yazın Ankaragücü’ne gönül verenleri Gölbaşı’nda topladım, 6 trilyon liralık senet ve söz aldık kulübe. Onun arkasından Ankaragücü Spor Kulübü'nün eski borçları deniyor ya onlardan 27 trilyon vergi borcunu da bir arkadaşımız üstlendi ve ödüyor. Aynı arkadaşımız, bizim hatırımız için 2 sene içinde 20 trilyon da para verdi. 58 trilyon alan adamlar, ‘Melih Gökçek niye yardım etmiyorsun?’ diye utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar.”

-“CHP’LİLER ŞOV YAPIYOR”

CHP’li milletvekili, belediye başkanı, ilçe başkanı ve meclis üyesinden oluşan grubun, Ankaragücü’ne yardım adı altında sadece görüntü verdiklerini ve hiçbir destekte bulunmadıklarını da anlatan Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP ve MHP grupları tarafından verilen önergelerde, Büyükşehir tarafından Ankaragücü’ne 5 milyon (eski parayla trilyon) yardım yapmasına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:

“Bizim Meclis Grup Başkanvekili arkadaşımız da çok güzel cevap veriyor: ‘Tamam biz verelim. Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut ve Polatlı Belediyesi 1'er trilyon versinler, biz de 5 trilyon verelim, hatta 2 katını da verelim.’ Gazetelere açıklama yapmışlar ve ‘Bizim bütçemizle Büyükşehir bütçesi bir mi?’ demişler. Elbette bir değil ama biz habire veriyoruz. Sizin de bütçeniz az değil, 127 trilyon bütçen var. Çankaya Belediyesi! Yüzde 1'ini versen ya... Her biri birer trilyon verseler olur. Ama veremeyeceklerini söylediler.

Arkadaşlar, elinizi taşın altına koymasını öğreneceksiniz. Siyasi şov yapıp, Büyükşehir Belediyesi parasıyla şov yapmayacaksınız.”

Başkan Gökçek, “Ankaragücü, umarız ki önümüzdeki dönem şampiyon olacak. Ankaragücü Ankara’nın en büyük takımı. Bunun tartışması yok”diye sözlerini tamamladı.