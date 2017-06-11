Başkan Gökçek; Başkent’te koruma altındaki çocuklar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi

ALTINPARK’TA BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİ İFTAR YEMEĞİNDE AĞIRLAYAN BAŞKAN GÖKÇEK, DAĞITTIĞIOYUNCAKLARLA DA ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Başkent’te koruma altındaki çocuklar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Başkan Melih Gökçek ile eşi Nevin Gökçek’in ev sahipliğinde Altınpark’ta düzenlenen iftar yemeğinin ardından, çocuklara hitap eden Başkan Gökçek, “Değerli veliler, sevgili çocuklar; bugün sizlerle olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti, sizi çok seviyoruz, hepinizin gözlerinden öpüyorum, sizleri Allah’a emanet ediyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun sevgili çocuklar” dedi.

Başkan Gökçek, çeşitli hediyeler dağıttığı çocuklara ANKAPARK’ın gezdirileceği müjdesini de verdi.

Oyuncaklarına kavuşan çocuklar, büyük bir mutluluk içerisinde sorumlu eğiticilerle birlikte, Altınpark Festival Alanı’ndaki etkinliklere katıldılar, salıncaklara ve atlı karıncalara bindiler, çok sayıda lunapark oyuncağı arasında koşturarak doyasıya eğlendiler ve unutamayacakları bir akşam yaşadılar.