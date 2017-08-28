Başkan Gökçek, Belediye çalışanlarıyla piknikte bir araya geldi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK,ÖZ TAŞIMA İŞ SENDİKASI’NIN ASKİ, BELKA, BELKO, BUGSAŞ VE FEN İŞLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN DÜZENLEDİĞİ PİKNİĞE KATILDI..

Öz Taşıma İş Sendikası tarafından, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Belediye'nin BELKO, BELKA, BUGSAŞ şirketleri personeli ve aileleri için düzenlenen pikniğe katılan Başkan Gökçek, “Ankaramız bu kadar güzelse, bu güzellikleri meydana getiren de sizlerin gayretidir. Onun için Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Esenboğa yolu üzerinde bulunan Avrupa Birliği Parkı’nda düzenlenen pikniğe Başkan Gökçek’in yanı sıra, Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay, şirket yöneticileri, bürokratlar, sendika üyesi çalışanlar ile aileleri katıldı. Piknik te bir araya gelen yüzlerce çalışan ve aileleri, güzel havanın tadını canlı müzik eşliğinde dinlenerek, çocuklar oyun parkında oyun oynayarak çıkardı.

-BİR ARADA OLUP, AYNI COŞKUYU YAŞAMAK…

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, yoğun çalışma ortamından fırsat bulunarak sıcak yaz günlerinde düzenlenen böylesi piknik etkinliklerinin hem çalışanlar hem de idariciler için memnuniyet verici olduğunu belirterek, hep birlikte bir arada olmanın, aynı coşkuyu yaşamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Çalışanlarla yöneticileri buluşturan bu tip etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Personelimize, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirip dinlenmelerine imkan veren bu tip etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben belediye başkanınız olarak bugüne kadar bu mevkide kaldıysam her şeyden önce bu durumu sizlerin başarılı çalışmalarına borçluyum. Allah hepinizden razı olsun. Bunun için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

-“ANKARA’MIZ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL”

Ankara’nın diğer kentlerle karşılaştırıldığında arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu anlatan Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşil kentimiz Ankara’mız gerçekten çok güzel… Diğer kentlerle mukayese ettiğimizde ciddi anlamda farklılıklarımız var. Bunu dışarıdan gelenler çok daha rahat görüyor ve çok daha rahat ifade ediyor. Ama bu güzellikleri meydana getiren, sizlerin gayretidir. Onun için Allah sizlerden razı olsun. Bugüne kadar aynı yolda yürüdük. Cenabı Allah bundan sonra da aynı yolda yürümeyi nasip etsin.”

Pikniğe katılanların Kurban Bayramı’nı da kutlayan Başkan Gökçek,“Evleriniz şen olsun, evlerinizde sadece sevgi olsun. Çocuklarınızla mutlu olun” dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay da daha önce de farklı birimlerde görev yapan çalışanlarla değişik zamanlarda düzenledikleri pikniklerle bir araya geldiklerini vurgulayarak, piknikleri düzenlemekteki amaçlarının sendika üyesi çalışanlar arasında sosyal kaynaşmayı sağlamak, motivasyonu yükseltmek olduğunu söyledi.

-BAŞKAN GÖKÇEK’TEN ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ…

Başkan Gökçek, pikniğe katılan çocuklara da futbol topu, basketbol topu, badminton raketi ile çeşitli oyuncaklardan oluşan armağanlar verdi.