BAŞKAN GÖKÇEK: “BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, UEFA Avrupa Ligi’nde maçlarını kazanarak bir üst tura çıkan Beşiktaş’ı kutladı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden 3 takımın, 32 tur rövanş maçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Gökçek, İsrail’in Hapoel Beer-Sheva takımını sahasında ağırlayarak, maçı 2-1’lik bir skorla kazanan Beşiktaş’ı tebrik etti. Başkan Gökçek, Yunanistan’ın Olympiakos takımına 3-0 yenilerek elenen ve Rusya’nın Krasnodar takımıyla 1-1 berabere kalarak tur atlama şansını kaybeden Fenerbahçe için de üzüntülerini bildirdi.
Başkan Gökçek, Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi temsilcisi 3 takıma ilişkin tweet'inde şu temennide bulundu:
“Beşiktaş'ı tebrik ediyorum... Osmanlıspor'a ve Fenerbahçe'ye çok üzüldüm... İnşallah gelecek senelerde daha başarılı olurlar...”
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