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BAŞKAN GÖKÇEK: “BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

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BAŞKAN GÖKÇEK: “BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, UEFA AVRUPA LİGİ’NDE TUR ATLAYAN BEŞİKTAŞ’I TEBRİK ETTİ, OSMANLISPOR VE FENERBAHÇE İÇİN DE ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, UEFA Avrupa Ligi’nde maçlarını kazanarak bir üst tura çıkan Beşiktaş’ı kutladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden 3 takımın, 32 tur rövanş maçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Gökçek, İsrail’in Hapoel Beer-Sheva takımını sahasında ağırlayarak, maçı 2-1’lik bir skorla kazanan Beşiktaş’ı tebrik etti. Başkan Gökçek, Yunanistan’ın Olympiakos takımına 3-0 yenilerek elenen ve Rusya’nın Krasnodar takımıyla 1-1 berabere kalarak tur atlama şansını kaybeden Fenerbahçe için de üzüntülerini bildirdi.

Başkan Gökçek, Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi temsilcisi 3 takıma ilişkin tweet'inde şu temennide bulundu:

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum... Osmanlıspor'a ve Fenerbahçe'ye çok üzüldüm... İnşallah gelecek senelerde daha başarılı olurlar...”

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