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BAŞKAN GÖKÇEK, BUCA F TİPİ CEZAEVİNDE ÇIKARILAN YANGINLA İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

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BAŞKAN GÖKÇEK, BUCA F TİPİ CEZAEVİNDE ÇIKARILAN YANGINLA İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI
“NE DEMİŞTİM... TUTUKLU FETO’CULAR HAPİSHANELERDE YATAK YAKIP İSYAN ÇIKARTACAKLAR”...

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çoğunluğu FETÖ’den yargılanan iş adamlarının bulunduğu Buca F Tipi Cezaevi’nde çıkarılan yargınla ilgili olarak, daha önceki sözlerini hatırlatarak, “Ne demiştim... Tutuklu FETO’cular hapishanelerde yatak yakıp isyan çıkartacaklar. İşte ispatı... FETO’cular İzmir buca cezaevinde yatakları yaktılar...” dedi.

Başkan Gökçek, FETÖ’cülerin yapabilecekleri eylemler hakkında daha önce defalarca uyarılarda bulunduğunu belirterek, FETÖ'cüler hapishanelerde büyük bir hazırlık içinde. Adli suçluları da yanlarına alıp hapishanelerde isyan çıkartacaklar. Aileleri de bu isyana katacaklar. Bu kargaşada hapishanelerden kaçmayı düşünüyorlar” diye daha önce attığı tweetleri ve bir TV kanalında yaptığı konuşmayı hatırlattı. 

Buca F Tipi Cezaevi’nde bir mahkumun yatağını yakarak yangın çıkarması üzerine de Başkan Gökçek, Twitter adresinden İşte ispatı... FETO’cular İzmir buca cezaevinde yatakları yaktılar...Ben kâhin değilim... Gaybı ancak Allah bilir... Ama kulağın delik olursa ve olayları dikkatle takip edersen, atlamazsın...”tweetini attı.  

“Hastanelere kaldırılan FETO’culara dikkat... Orada tezgah yapıp kaçabilirler...” uyarısında da bulunan Başkan Gökçek, binlerce takipçileriyle şu tweetleri paylaştı:

“-Ne demiştim... Tutuklu FETO’cular hapishanelerde yatak yakıp isyan çıkartacaklar.

-Ben kâhin değilim... Gaybı ancak Allah bilir... Ama kulağın delik olursa ve olayları dikkatle takip edersen, atlamazsın...

-İşte ispatı... FETO’cular İzmir Buca Cezaevi’nde yatakları yaktılar...

-Ama devlet önceden tedbir aldığı için FETO’cular hapishanede yedikleri dumanla kaldılar...

-Ancak hastanelere kaldırılan FETO’culara dikkat... Orada tezgah yapıp kaçabilirler...”

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